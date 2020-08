Municipio Roma V. La vergognosa discarica Togliatti/Prenestina

Municipio Roma V Discarica Togliatti/Prenestina- dopo le innumerevoli segnalazioni da parte sua dei residenti di Casale Rosso in via Franco Angeli e di comuni Cittadini, AbitareA non poteva far mancare il proprio contributo per portare a conoscenza anche di quanti nell’Istituzione Locale fa finta di non conoscere una situazione che dire aberrante è decisamente poco. Con il nostro video e alcune foto mostreremo la mancanza totale delle condizioni igienico sanitarie per le centinaia di pedoni che utilizzano quel tratto come scorciatoia. Immondizia e rifiuti di ogni genere, frutto del mercatino abusivo di materiali provenienti direttamente dai cassonetti stradali che la polizia Locale non riesce purtroppo, anche a causa della carenza di personale a contrastare fino in fondo. C’è poi la questione delle alberature che non conoscono potature e manutenzione da almeno quattro anni, tanto da arrivare a mettere a repentaglio la sicurezza degli stessi passanti che oltre tra i rifiuti devono districarsi anche da trans che poi vanno a consumare all’interno dell’area un tempo gestita e curata dall’Ags Porta Portese e da soggetti che approfittano della folta vegetazione degli alberi che arriva fino a terra, per farvi bisogni corporali. Allungando poi l’obiettivo su via Franco Angeli si nota lo stato di abbandono con una vera e propria foresta di erbe infestanti sui marciapiedi, la recinzione del piccolo parco ormai ridotta a colabrodo e la zona ancora orfana di una idonea illuminazione pubblica. Nel video ringrazio anche un amico residente da sempre in prima fila nella lotta al degrado nel Quartiere, Giuliano !!!

Pubblicato da AbitareA Roma Notizie su Lunedì 24 agosto 2020