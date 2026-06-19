Municipio V, approvato il piano anti-buche: in arrivo 2,6 milioni di euro per rifare sei grandi strade

Un maxi-finanziamento da 2 milioni e 660 mila euro per cancellare i crateri dall’asfalto e mettere in sicurezza alcune delle arterie stradali più trafficate e dissestate di Roma Est.

La Giunta del Municipio V ha approvato ufficialmente il progetto di fattibilità tecnico-economica legato al “Piano straordinario di interventi anti-buche” finanziato da Roma Capitale.

L’approvazione della delibera sblocca i fondi comunali e dà il via libera alla fase operativa che vedrà i cantieri aprire nei quartieri del parlamentino della periferia orientale, da Centocelle a Villa Gordiani, passando per il distretto industriale di via di Salone.

La mappa dei cantieri: ecco le sei strade che cambieranno volto

Il piano di restyling viario è il risultato di un lungo monitoraggio eseguito dai tecnici municipali per mappare le strade colpite dal maggiore livello di “ammaloramento” del manto stradale.

Gli interventi di rifacimento profondo riguarderanno nello specifico sei assi viari strategici:

Via Teano e viale delle Gardenie (snodi centrali della viabilità di Centocelle e dei collegamenti con la metropolitana Linea C);

Via dei Gordiani (limitatamente al trafficato tratto compreso tra via Teano e via Checco Durante);

Via di Salone (per la porzione stradale ricadente sotto la competenza territoriale e di gestione del Municipio V);

Via Romolo Lombardi e via Raimondo Targetti.

L’amministrazione municipale ha precisato che l’elenco e la cronologia dei cantieri stradali rimarranno rigidi, salvo variazioni collegate a imprevisti sottoterranei.

Qualora durante la fase di scavo o fresatura dell’asfalto venissero alla luce danni strutturali occulti, come rotture delle condutture o collassi dei canali di raccolta delle acque piovane, i fondi verranno dirottati prioritariamente sul ripristino delle infrastrutture idriche sottostanti per garantire la tenuta della strada nel lungo periodo.

Soddisfazione in Municipio: “Risultato concreto per i cittadini”

L’approvazione del pacchetto strade rappresenta un importante traguardo politico per il governo locale del quadrante est.

«Esprimiamo grande soddisfazione per questo risultato e ringraziamo il Sindaco Roberto Gualtieri e l’Assessora capitolina ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini per l’attenzione e il costante impegno nei confronti del nostro territorio», hanno dichiarato in una nota congiunta il presidente del Municipio V, Mauro Caliste, e l’assessora municipale ai Lavori Pubblici, Maura Lostia. «Queste risorse ci consentiranno di migliorare sensibilmente la sicurezza stradale e la qualità della viabilità in quartieri densamente popolati. Si tratta di un passo concreto e atteso per garantire una rete viaria efficiente e decorosa ai nostri cittadini». I bandi di gara partiranno nelle prossime settimane per consentire l’apertura ravvicinata dei primi cantieri.

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