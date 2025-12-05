Municipio V, arriva una nuova Casa dell’Acqua: sarà operativa entro la fine di gennaio

Il Municipio V si prepara a rinfrescarsi… con stile sostenibile. Dopo il successo della prima Casa dell’Acqua in via Torre Annunziata 1, una seconda postazione è stata installata in piazza Malatesta e sarà operativa entro la fine di gennaio, pronta a offrire acqua pubblica gratuita e di qualità ai cittadini. Ma non sarà l’unica novità: il territorio sta vivendo un vero e proprio potenziamento del servizio.

“Grazie ad Acea e all’assessora capitolina Ornella Segnalini è arrivata la seconda Casa dell’Acqua nel nostro territorio – commenta il presidente del Municipio V, Mauro Caliste – e a breve ne seguiranno altre, per portare il servizio sempre più vicino ai cittadini”.

A confermare i prossimi passi è l’assessora ai Lavori Pubblici, Maura Lostia: “Ne installeremo un’altra in piazza delle Gardenie. Entrambe entreranno in funzione entro la fine di gennaio, dopo le necessarie analisi di Acea per garantirne la piena sicurezza e funzionalità”.

E il progetto non si ferma qui: altre due postazioni sono già previste, una in via dei Gordiani, di fronte all’ingresso di Villa De Sanctis, e un’altra al Quarticciolo, nella sede municipale di via Prenestina 510.

Un piccolo ma concreto piano per rendere l’acqua pubblica più accessibile, sostenibile e vicina ai cittadini, promuovendo allo stesso tempo risparmio e cura dell’ambiente.

