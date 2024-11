Municipio V, Facilitazione in azione

Il Municipio V presenta “Facilitazione in azione: strumenti e strategie per coinvolgere i giovani” un workshop immersivo e gratuito dedicato a youth workers, educatori e formatori, progettato per fornire strumenti pratici e tecniche innovative nell’ambito dell’educazione non formale.

L’educazione non formale rappresenta un approccio fondamentale per coinvolgere attivamente i giovani, favorendo il loro sviluppo personale e professionale attraverso metodi partecipativi e interattivi.

Questo workshop offre un’occasione unica per approfondire le competenze di facilitazione, gestione delle dinamiche di gruppo e creazione di ambienti di apprendimento inclusivi.

Il workshop si propone diversi obiettivi.

– Fornire tecniche pratiche di facilitazione: impara come utilizzare attività coinvolgenti per stimolare la partecipazione dei giovani;

– gestire le dinamiche di gruppo: acquisisci strumenti per risolvere conflitti e mantenere la coesione;

– pianificare attività educative: scopri come progettare e strutturare workshop efficaci, adattandoli a diversi contesti e necessità;

– promuovere l’inclusione: impara a creare spazi sicuri e accoglienti per gruppi eterogenei.

Oltre alla teoria, i partecipanti saranno coinvolti in esercitazioni pratiche, role-playing e simulazioni. Al termine del workshop, verranno forniti materiali utili per continuare ad applicare quanto appreso.

Il corso è gratuito e si rivolge a youth workers, educatori, formatori, insegnanti e operatori nel settore giovanile. Appuntamento giovedì 21 e venerdi 22 novembre dalle 15 alle 18 presso la Casa della Cultura “Silvio di Francia”, via Casilina, 665.

La locandina dell’evento.

