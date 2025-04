Spaghetti, mitili e asparagi selvatici

Cari buongustai di Abitare a Roma, stiamo per partire per Vinitaly e purtroppo con un senso di angoscia per le guerre guerreggiate e per le guerre dei dazi, che stanno sconvolgendo tutto il mondo economico, compreso quello vitivinicolo.

Eppure mai come quest’anno Vinitaly si presenta con un eccezionale programma: i vini in anfora, i vini dealcolati, i vini Piwi ecc.

“Sursum corda“ e contro questi dazi amari ci siamo rituffati nella nostra rubrica delle ricette della nonna.

L’occasione ci è stata fornita dagli asparagi selvatici della Sila (prezioso regalo di Carlo), che assieme ai mitili di Mimmo, ci hanno deliziato il palato.

Gli spaghetti Gragnano sono stati preferiti ad altre marche per la tenuta della cottura.

Mentre la pasta cuoce in acqua salata, preparate in padella un condimento con: punte di asparagi e mitili (abbiamo preferito quelli sardi) in olio evo, insaporiteli con origano (della Sila), peperoncino (di Crotone), aglio (di Ischitella, FG) e sfumate con Prosecco, noi il millesimato Etra Dry 2023 Rive di Manzana, cantina Frassinelli.

Scolata la pasta, mantecatela in padella eeee… BUON APPETITO.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.