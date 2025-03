L’Amore in tutte le sue nuances con l’Associazione Pugliese di Roma

Giovedì 10 aprile 2025, alle h 18, in Sala Roma, in via Ulisse Aldrovandi 16, l’Associazione Pugliese di Roma organizza un incontro con la Prof.ssa Maria Malucelli che affronterà il tema dell’AMORE in tutte le sue sfumature, toccando con sensibilità e profondità le corde emotive di ciascuno di noi.

Partendo dal suo ultimo libro “Sara e la malattia chiamata AMORE” la scrittrice guiderà in una riflessione intensa su un sentimento universale ma spesso fragile e complesso. La prof.ssa Maria Malucelli, Psicoterapeuta di alto profilo, volto televisivo, dialogherà con il prof. Antonio Augenti. L’atmosfera sarà arricchita da letture a cura dell’attrice Flavia Di Domenico e da una Esibizione musicale conclusiva al pianoforte. IL LIBRO Sara, una giovane donna di 24 anni, sembra condurre una vita ordinaria all’apparenza: una famiglia come tante, genitori comuni e un passato che sembra lieve e lineare. Tuttavia, un doloroso episodio d’amore cambia tutto, portando alla luce verità nascoste e segreti celati nel suo passato familiare. Attraverso le delusioni amorose, Sara inizia a scoprire che la sua famiglia non è così comune come sembrava. Intrappolata tra il dolore della perdita e la ricerca della felicità, Sara si immerge in un viaggio emozionante alla ricerca della sua identità e della verità celata dietro una facciata di normalità. Il romanzo affronta temi attuali e universali, toccando corde emotive che risuonano con il lettore. La narrazione avvincente svela colpi di scena inaspettati e rivelazioni sorprendenti, mantenendo viva l’attenzione fino all’ultima pagina. Alla fine del viaggio, l’autrice offre una pagina di interpretazione psicologica, offrendo una prospettiva approfondita sulle dinamiche emotive e relazionali dei personaggi. Un libro avvincente che invita il lettore a riflettere sulle proprie relazioni e a esplorare i segreti che possono plasmare il nostro destino. L’AUTRICE Maria Malucelli, docente di Psicologia clinica, è consulente del Tavistock Institute of Human Relations di Londra. Specialista in psicoterapia cognitiva individuale, di coppia, dell’età evolutiva e specialista in disturbi alimentari psicogeni.

