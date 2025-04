Run For Autism Jubileum: a Roma vince la solidarietà

Si è svolta oggi nel centro storico di Roma, in occasione della Giornata mondiale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, la 13ª edizione della Run For Autism Jubileum – Memorial Viridiana Rotondi, la corsa podistica di 10 chilometri organizzata dal Progetto Filippide in collaborazione con l’ASD Lazio Olimpia Runners Team.

Una corsa che da oltre un decennio si pone l’obiettivo di attenzionare la società sulla persona con autismo e che, anno dopo anno ha coinvolto sempre più ragazze e ragazzi con spettro autistico provenienti da tutta Italia e runners solidali che, partecipano correndo insieme ai ragazzi e ai loro istruttori senza guardare alla classifica. E oggi, sulle strade del centro storico di Roma, hanno corso in 3.000 tra la prova competitiva e quella aperta a tutti, tra i quali oltre 600 ragazze e ragazzi delle varie sedi territoriali del Progetto Filippide e provenienti anche dall’Albania, Libano, Belgio, Taiwan e Russia.

Numeri che rendono questa gara unica in Europa: in nessuna nazione si registra un così alto numero di atleti con autismo impegnati in una competizione sportiva insieme a persone neurotipiche. E’ una corsa integrata, infatti, dove gli atleti autistici del Progetto Filippide corrono con altri runners senza disabilità, senza nessuna distinzione di pettorale o categoria.

“Con grande entusiasmo Roma oggi ha accolto la Run for Autism. Una festa straordinaria di sport, solidarietà e inclusione con la nostra città protagonista insieme a 3 mila partecipanti, tra la corsa competitiva e quella amatoriale. Una giornata indimenticabile per oltre 700 ragazze e ragazzi con spettro autistico provenienti da tutta Italia accompagnati dai loro istruttori e dai runners solidali. Abbiamo messo a disposizione un percorso suggestivo, unico, tra la storia e monumenti del centro. Siamo orgogliosi che Roma ospiti la corsa solidale per l’autismo più partecipata in Europa, con una delegazione anche dal Libano. Questa è la città che vogliamo: accogliente e inclusiva” – ha dichiarato Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale, presente alla gara -”.

LA GARA

Dopo il via, fissato alle ore 9.30 in Piazza Bocca della Verità, i partecipanti hanno corso su un tracciato di cinque chilometri, ripetuto due volte, che si è snodato tra le vie più celebri della capitale quali via del Teatro di Marcello, Piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, Piazzale del Colosseo fino al ritorno alla Bocca della Verità, luogo di arrivo.

In campo maschile, vittoria Rafal Andrzej Nordwing (Lbm Sport Team) che ha chiuso la prova in 33:00, precedendo di 10 secondi Domenico Liberatore (Podistica Solidarietà) e di 17 secondi Luca Scaramucci (X-Solid Sport Lab Asd).

In campo femminile, successo per Nataliya Tsyupka (X-Solid Sport Lab Asd) che ha tagliato il traguardo in 38:01 al termine di una gara condotta sempre in testa, precedendo Elizabeth Olivette Partridge (S.S.D. Piano Ma Arriviamo) che ha chiuso in 42:23 e Antonella D’aversa (Asd Atletica Ferentino) terza in 42:28.

GLI AMICI DELLA RUN FOR AUTISM

Quest’anno, al fianco del Progetto Filippide sono coinvolti il Forum Terzo Settore del Lazio con Csv Lazio, nel quadro del Progetto Vol.A in Rete – volontari per il Giubileo, la Regione Lazio, l’Istituto per il Credito Sportivo e Cultura e la FISDIR che hanno concesso il Patrocinio, la Fondazione Entain e, come sempre, IN’S che ha fornito una parte dei prodotti ai partecipanti. L’evento vede la stretta collaborazione con l’Assessore allo sport di Roma Capitale Alessandro Onorato.

Di rilievo anche la partecipazione di alcuni gruppi sportivi di aziende, quali Autostrade per l’Italia e Cassa Depositi e Prestiti.

