Municipio V, in arrivo i countdown ai semafori: “Più sicurezza e meno caos agli incroci”

Chi vive tra Prenestina, Casilina e Togliatti lo sa bene: agli incroci del Municipio V il traffico è una prova di pazienza quotidiana, tra attraversamenti affollati, clacson e semafori che sembrano durare un’eternità.

Ma presto qualcosa cambierà. Sulle strade del quartiere arriveranno i countdown semaforici, quei piccoli schermi digitali che indicano i secondi rimanenti prima che il verde diventi rosso – e viceversa.

Un’innovazione semplice, già diffusa in molte città europee, ma che a Roma sta iniziando ora a prendere piede.

L’obiettivo? Aumentare la sicurezza dei pedoni e ridurre i comportamenti rischiosi degli automobilisti, rendendo più prevedibile il flusso del traffico e più consapevoli tutti gli utenti della strada.

La richiesta del Municipio e la risposta del Campidoglio

A chiedere l’installazione dei dispositivi è stata la giunta del Municipio V, che in una memoria indirizzata al sindaco Roberto Gualtieri e all’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè ha individuato alcuni degli incroci più critici, in particolare lungo via Prenestina, nei tratti con via Telese e viale Ronchi.

“I countdown semaforici – si legge nella memoria – forniscono un’informazione chiara e immediata, aiutando pedoni e automobilisti a gestire meglio i tempi di attraversamento. Sono strumenti riconosciuti come buona prassi per ridurre incidenti e comportamenti pericolosi, come il tentativo di passare all’ultimo secondo o di attraversare col rosso”.

Il Campidoglio ha accolto la proposta

Con l’ultimo assestamento di bilancio, il Dipartimento Mobilità sostenibile e trasporti ha infatti stanziato i fondi per la fornitura e posa in opera dei nuovi dispositivi, che verranno installati “in tutti gli impianti semaforici di Roma Capitale per i quali sussiste l’obbligatorietà prevista dal decreto ministeriale n.265 del 5 settembre 2022”.

Via ai lavori: ecco dove arriveranno i nuovi semafori intelligenti

Non solo Prenestina. L’elenco dei punti interessati è lungo e copre buona parte del territorio municipale.

I countdown faranno la loro comparsa anche in via dell’Acqua Bullicante all’incrocio con via Malatesta, su via Casilina tra Torpignattara e Filarete, a piazzale Prenestino, lungo viale della Serenissima e su tutto l’asse di viale Palmiro Togliatti, fino a via dei Platani e viale dei Romanisti.

Un reticolo di dispositivi pensato per dare un segnale di ordine nel caos della circolazione romana. Ogni timer renderà più facile capire quando partire, quando fermarsi e – soprattutto – quando non rischiare.

