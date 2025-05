Municipio V, una nuova Casa dell’Acqua per sostenibilità e servizi ai cittadini

Il 15 maggio sarà inaugurata una nuova Casa dell’Acqua in via Torre Annunziata 1, nel cuore del Municipio V di Roma, in una zona strategica vicina alla sede municipale e circondata da scuole di ogni ordine e grado.

L’iniziativa rientra nel piano di potenziamento delle infrastrutture idriche promosso da Acea Ato 2, sostenuto anche dai fondi del Giubileo 2025, per garantire un accesso sempre più ampio all’acqua pubblica e incentivare pratiche sostenibili tra i cittadini.

All’inaugurazione prenderanno parte Mauro Caliste, presidente del Municipio V, Ornella Segnalini, assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Maura Lostia, assessora ai Lavori Pubblici del Municipio V, ed Emiliano Bernardini, responsabile Distribuzione Idrica di Acea Ato 2.

Le Case dell’Acqua rappresentano una moderna evoluzione dei tradizionali “nasoni”: erogano gratuitamente acqua naturale e frizzante, sottoposta a rigorosi controlli di qualità, e sono dotate di prese USB per la ricarica di dispositivi elettronici.

Ogni impianto è integrato con il sistema di telecontrollo di Acea Ato 2 per garantirne il funzionamento ottimale e la sicurezza in tempo reale.

Attualmente sul territorio di Roma Capitale sono attive 59 Case dell’Acqua, 11 delle quali installate appositamente in vista del Giubileo. Nel 2024 hanno distribuito oltre 49 milioni di litri d’acqua, contribuendo concretamente alla riduzione dell’uso di plastica monouso. Complessivamente, sono 175 le Case gestite da Acea Ato 2.

“L’apertura di una Casa dell’Acqua in un punto così centrale del nostro Municipio – ha dichiarato Maura Lostia – rappresenta un segnale tangibile di attenzione verso la sostenibilità e verso i bisogni quotidiani dei cittadini. È un servizio che promuove buone pratiche ambientali e allo stesso tempo rende più vivibile il nostro territorio”.

“Siamo orgogliosi di poter offrire alla cittadinanza un’infrastruttura utile, accessibile e perfettamente integrata con la visione di una Roma più moderna e sostenibile – ha commentato Mauro Caliste –. Questi progetti sono il frutto di una collaborazione virtuosa tra istituzioni e aziende pubbliche e rispondono concretamente alle esigenze delle nostre comunità”.

