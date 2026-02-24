Municipio VII, al Parco dei Romanisti arrivano 17 nuovi ulivi

Non è solo un intervento di forestazione urbana, ma la crescita di un vero e proprio “polmone sociale” nel cuore del Municipio VII.

Al Parco dei Romanisti sono stati messi a dimora 17 nuovi ulivi, un’iniziativa che rafforza il legame tra l’Amministrazione Capitolina e la cittadinanza attiva attraverso il modello del patto di collaborazione.

La particolarità di quest’area verde risiede nella sua gestione, affidata all’associazione Gaspar8.

Grazie al patto siglato con il Dipartimento Tutela Ambientale, i volontari non si limitano alla manutenzione ordinaria, ma portano avanti un progetto di economia circolare e solidale: la raccolta delle olive.

Dalle oltre quaranta piante già presenti (a cui si aggiungono ora le nuove leve), i cittadini producono un olio di quartiere che viene destinato gratuitamente alle famiglie in difficoltà della zona.

Un esempio concreto di come il verde pubblico possa trasformarsi in un ammortizzatore sociale e in un collante per la comunità locale.

All’evento di messa a dimora ha partecipato l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi, che ha sottolineato il valore strategico dell’operazione:

“Questi 17 ulivi si aggiungono ai 13 già piantati lo scorso maggio. Nuove piante significano bellezza e migliore qualità dell’aria, ma sono anche strumenti fondamentali per adattare la città al cambiamento climatico. Il patto stipulato nell’agosto 2025 con l’associazione Gaspar8 è la prova che la co-progettazione tra istituzioni e cittadini è la chiave per una città più inclusiva”.