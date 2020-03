Municipio VII, Battaglia: “No cementificazione Tor Fiscale

“Raccogliamo con preoccupazione l’allarme lanciato dalla Comunità territoriale del Municipio VII che, in una nota, denuncia la ‘manina’ che ha stravolto in questi giorni il Print Tor Fiscale-Campo Barbarico-via Latina sapientemente costruito negli anni e attenendosi alle norme urbanistiche della partecipazione.

“Nel nuovo Print infatti, così come ben denunciato, sono non solo eluse le norme della partecipazione, ma vengono previste nuove edificazioni: cubature di cui non ha bisogno il territorio e che tradiscono di fatto la natura dei Print quali strumenti urbanistici di riqualificazione dei territori. Non si capisce in primis perché un nuovo Print, ma stupisce di più che in questo nuovo Print sia anche prevista una variante urbanistica sulle aree verdi.

“L’interpretazione dei Print in siffatta maniera preoccupa, cosi’ come preoccupa anche la memoria di Giunta del Municipio VII del 9 marzo 2020 che di fatto sembra optare per questa scelta fatta a livello centrale. Nel fare nostre le legittime richieste della Comunità territoriale del Municipio VII, chiediamo al gruppo capitolino del Pd in Campidoglio di intervenire e alla Sindaca di fermare questo scempio, collaborando tutti per tornare al vecchio Print partecipato come prevedono le norme e rendendo parimenti possibile la sua pubblicazione. La Democrazia non e’ affatto sospesa e siamo lieti che l’Anci abbia dato linee guida utili alla riattivazione delle Aule deputate alle decisioni politiche”.

Così in una nota Erica Battaglia, della direzione regionale del Pd.