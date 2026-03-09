Municipio X, nuove strade scolastiche per mettere in sicurezza gli studenti: pronta alla chiusura al traffico

Nel Municipio X prende sempre più forma un piano strutturato per rendere più sicuri gli ingressi delle scuole.

Non più interventi isolati, ma una strategia che punta a ridurre la presenza delle auto davanti agli istituti negli orari più delicati della giornata: quelli dell’entrata e dell’uscita degli studenti.

Il prossimo intervento riguarda via Pirgotele, a Casal Palocco, dove si trova l’istituto Tullia Zevi.

Qui l’amministrazione locale ha avviato il percorso tecnico per trasformare la strada in una “strada scolastica”, limitando il passaggio dei veicoli e restituendo spazio e sicurezza a pedoni e famiglie.

Il progetto per via Pirgotele

L’iniziativa nasce su impulso del presidente della Commissione Mobilità Leonardo Di Matteo e del consigliere Alessandro Ieva (M5S), che hanno chiesto l’apertura di un tavolo tecnico con la Polizia Locale del Gruppo Mare per studiare le soluzioni più adatte.

Il problema segnalato è quello che si ripete davanti a molti plessi scolastici: traffico intenso, auto parcheggiate in doppia fila e bambini costretti a muoversi tra le vetture proprio negli orari di maggiore afflusso.

Per evitare questi rischi, l’idea è quella di installare dissuasori rimovibili che permetteranno di limitare l’accesso al traffico ordinario.

La soluzione, spiegano dal Municipio, garantirà comunque il passaggio ai mezzi di soccorso e ai veicoli autorizzati in caso di emergenza.

Il piano si allarga: altri quattro interventi in programma

L’intervento di Casal Palocco rappresenta solo uno dei tasselli di un progetto più ampio che l’amministrazione intende sviluppare su tutto il territorio del Municipio X.

Tra le strade già individuate per futuri interventi figurano:

Via Mar Rosso 68 , davanti al plesso Vivaldi a Ostia Levante

Via Capo dell’Argentiera 80 , dove si trova la succursale della Vivaldi a Ostia Ponente

Via Achille Funi , a servizio dell’istituto Leonori nel quartiere Madonnetta

Via Baffigo, nei pressi della succursale dell’Anco Marzio a Ostia

L’obiettivo è replicare il modello delle strade scolastiche anche in queste aree, riducendo il traffico nei momenti più sensibili della giornata.

Marciapiedi più larghi e attraversamenti rialzati

Il progetto non si limita alla chiusura temporanea delle strade. Parallelamente sono previsti anche interventi strutturali per migliorare la sicurezza attorno agli edifici scolastici.

L’assessore ai Lavori pubblici Guglielmo Calcerano ha confermato che in alcuni punti del territorio sono già stati avviati lavori mirati.

All’Infernetto, in via Torcegno, è stato realizzato un attraversamento pedonale rialzato e modificato l’accesso carrabile per rendere più sicuro il passaggio degli studenti.

Interventi simili sono stati eseguiti anche in via Pericle Ducati, dove i marciapiedi sono stati ampliati per creare spazi più protetti per famiglie e studenti durante gli orari di ingresso e uscita.

