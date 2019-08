Municipio XIV: “Si ripristini con urgenza la viabilità di via Augusto Conti”

“Le problematiche piccole e grandi che investono la città sono molteplici, ma quando a pagarne le conseguenze sono i disabili la questione diventa più delicata. E’ il caso di quanto sta accadendo nel Municipio XIV, per l’esattezza in via Augusto Conti, dove ormai da mesi una perdita d’acqua sulla strada non riparata è divenuta una buca molto profonda, che a seguito di un sopralluogo dei Vigili del Fuoco, è stata transennata con la conseguenza che la strada è stata chiusa alla pubblica viabilità delle macchine. La sua percorrenza è possibile soltanto a piedi, che può sembrare un aspetto irrilevante, ma poiché che in diverse abitazioni che si trovano sulla strada sono presenti dei disabili, la situazione è palesemente grave, vista anche la pendenza della strada medesima che rende difficoltoso il passaggio delle carrozzine.

“Visto l’immobilismo dei grillini, questa mattina abbiamo presentato una interrogazione a tutti gli uffici competenti per sollecitare la riparazione della perdita idrica e della conseguente sede stradale in modo da soddisfare immediatamente le esigenze dei residenti e soprattutto delle persone con disabilità”.

Lo dichiarano i due esponenti di Fratelli d’Italia, Francesco Figliomeni vice presidente dell’Assemblea Capitolina (nella foto) e Mauro Gallucci delegato Protezione Civile Roma del partito.