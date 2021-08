Municipio XV. Conclusi i lavori di rifacimento della sede stradale di via Bevagna, tratto via Flaminia – via Clavi dell’Umbria

I predetti lavori, inseriti nell’elenco delle opere da realizzare attraverso l’Accordo Quadro manutenzione strade lotto B – Anno 2020 e puntualmente calendarizzati all’interno di apposita Direttiva (n. 07 del 08 aprile 2021), si ultimeranno il prossimo sabato 28 agosto 2021 con la realizzazione della segnaletica orizzontale. A riguardo si ricorda ai cittadini che è ancora vigente il divieto di sosta nei tratti interessati dai lavori di via Bevagna e Piazza Monteleone di Spoleto.

In ultimo si rappresenta che entro la prima metà di ottobre sarà effettuato un intervento di manutenzione e disostruzione di alcune caditoie presenti in Bevagna. L’intervento non è stato possibile eseguirlo in questa settimana per indisponibilità sia del materiale utile agli interventi di manutenzione (in particolare non sono disponibili griglie delle misure idonee a sostituire le esistenti) che del mezzo-canal jet necessario per l’intervento di disostruzione.