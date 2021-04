Municipio XV: Mori (FDI XV): M5S dice no a panchina “tricolore” a fianco di “rossa” e “arcobaleno” a Ponte Milvio

“Oggi avevo presentato una mozione per revocare l’indirizzo politico dato dal municipio XV in data 27 Aprile 2020, a firma del M5S e volto a “attingere anche a graduatorie di altri Comuni, Enti e Partecipate come Farmacap” chiedendo di fare esattamente quello che poi si è realizzato col noto “concorso di Allumiere” che è salito purtroppo alla luce dei mezzi di stampa inducendo a chiederne la sospensione a seguito dell’infornata di amici, parenti e compagni e che fa tremare la Pisana e la Giunta Zingaretti e ha determinato le dimissioni del presidente del consiglio regionale”.

È quanto dichiara in una nota l’esponente di Fdi, Giorgio Mori, Consigliere del XV Municipio.

“Mentre tutti gridano allo scandalo – continua Mori – per quello che sembra essere avvenuto su questo concorso trasformato in un vero e proprio “cavallo di troia” per consentire assunzioni inopportune, il M5S del XV Municipio si è opposto alla messa all’ordine del giorno di un documento a firma di Fratelli d’Italia per revocare tale pericoloso indirizzo politico. Con ogni probabilità questa decisione è figlia dell’accordo che ha portato alla formazione di una nuova maggioranza regionale in cui la Giunta Zingaretti si regge ormai sulla stampella Cinquestelle.

“Non contento – concludeMori – di questa squallida scelta politica, il gruppo municipale cinquestelle ha stabilito, con il proprio decisivo voto di astensione, di non consentire l’apposizione di una panchina dal colore “tricolore” al fianco di quelle invece “rosse” e “arcobaleno” invece decise dalla maggioranza grillina. “Panchina rossa la trionferà …” ormai dunque echeggia su Ponte Milvio, simbolo di un quartiere e di un Municipio XV dove ormai sembra che la politica si faccia solo coi colori delle panchine concordati con i VIP o con le associazioni di riferimento. Un plauso va invece riconosciuto al gruppo consiliare del PD che non si è prestato alla crociata voluta del gruppo cinquestelle contro i valori identitari e aggregativi che sarebbero stati rappresentati da una semplice panchina colorata di tricolore”.