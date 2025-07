Municipio XV, via libera al nuovo Piano del Commercio: 373 postazioni tutelate e nuove prospettive per mercati e chioschi

Un passo importante per il commercio su area pubblica, un settore che è insieme motore economico e cuore pulsante della socialità nei quartieri. Il Municipio XV ha approvato con voto unanime il nuovo Piano del Commercio, frutto di un lavoro lungo e articolato che ha coinvolto tecnici, istituzioni e associazioni di categoria.

Il documento, già passato in Giunta a metà giugno, è stato il risultato di un percorso avviato nel biennio 2022-2023, proseguito anche nel 2024 grazie al contributo del Tavolo Tecnico che ha messo insieme l’Ufficio Commercio SUAP, l’Ufficio Tecnico e il Gruppo Cassia XV della Polizia Locale. Un lavoro di squadra, portato avanti in costante dialogo con le realtà del territorio.

Il piano censisce 373 postazioni — tra mercati, chioschi, edicole e rotazionali — e ne preserva integralmente la presenza, senza perdite rispetto al precedente assetto. Obiettivo dichiarato: valorizzare e tutelare un comparto fondamentale per l’identità e il benessere delle comunità locali.

Tra le novità più significative:

il nuovo bando per il mercato di Piazza Diodati, grazie al comodato d’uso gratuito siglato con RFI che ha finalmente chiuso una parentesi di incertezza durata trent’anni;

l’avvio dei lavori per il nuovo mercato di Piazza Monteleone di Spoleto, che sarà parte integrante della piazza riqualificata;

il bando per i chioschi dei fiori del Cimitero Flaminio;

la chiusura del mercato di Villa di Livia, con il trasferimento degli operatori a Largo Nimis nel quartiere Labaro.

Il nuovo piano, insomma, non guarda solo all’economia: ricuce legami, ridisegna spazi, riattiva energie. E, soprattutto, restituisce dignità e futuro a tanti operatori che ogni giorno fanno vivere le piazze e le strade di Roma.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.