Murales nelle scuole d’infanzia del IV Municipio

Il progetto per ridipingere le facciate delle scuole d’infanzia comunali con alcuni murales è andato in Parlamento come esempio di progetto di riqualificazione, decoro e rilancio delle città e delle periferie.

Il progetto è già avviato, i bambini hanno già fatto i bozzetti ispirandosi a storie, filastrocche e canzoni scelte dalle insegnanti. I disegni dei piccoli alunni sono già stati consegnati ai ragazzi del liceo Enzo Rossi per realizzare la bozza del murales. I lavori sulle facciate dovrebbero iniziare nel mese di maggio.

L’annuncio di questa iniziativa è della Vice Presidente Municipio IV Annarita Leobruni che ha dichiarato: «Sono contentissima e fiera del IV Municipio, dei miei uffici e del mio assessorato alla scuola, perché oggi nell’ambito dell’audizione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla sicurezza e il monitoraggio di degrado delle città e delle loro periferie, l’Associazione Procult ha potuto raccontare quello che stiamo facendo nel nostro municipio.

Il progetto “Sognare in Grande: un Muro di Fantasia”, avviato a dicembre 2024, ha l’obiettivo di rivalutare 8 scuole d’infanzia attraverso la streetart , in un rapporto intergenerazionale tra bambini della scuola di infanzia, con i loro disegni elaborati sulla base di una storia, e i ragazzi del Liceo Artistico Enzo Rossi che faranno le bozze e realizzeranno i murales sognati dai bambini.

Un meraviglioso progetto che porta avanti la rigenerazioneurbana, sociale ed educativa attraverso l’arte e la cultura.

Presto, ne vedrete delle belle, anzi dei bellissimi….murales»

Procult è l’associazione culturale che dal 2001 si occupa di promuovere l’arte emergente in tutte le sue sfaccettature attraverso l’organizzazione dello storico contest MArteLive e la realizzazione di numerosissime iniziative culturali a esso collegate.

Dopo ben oltre 19 anni di attività, Procult conta infatti un curriculum ricco di esperienze e progetti realizzati, che evidenziano l’impegno costante dell’associazione nei territori di riferimento e, più in generale, la volontà di attivare processi di trasformazione sociale che possano favorire la partecipazione e l’accessibilità alla cultura.

