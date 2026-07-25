Musei e monumenti aperti di sera: scatta il prolungamento fino a 4 ore per Colosseo, Pantheon e Castello Sforzesco

Visite serali sotto le stelle per evitare il solleone estivo e spalmare l’afflusso dei visitatori in fasce orarie più flessibili.

Da sabato 1° agosto e per l’intero mese, scatta la sperimentazione congiunta promossa dal Ministero della Cultura, dal Ministero del Turismo e dal Comune di Milano: alcuni tra i principali monumenti e musei statali e civici di Roma e Milano prolungheranno l’apertura fino a quattro ore in più rispetto all’orario ordinario.

La misura, nata dal confronto con le guide turistiche e gli operatori del settore, punta a razionalizzare la gestione dei grandi flussi, permettendo al contempo a turisti e cittadini lavoratori di accedere ai complessi monumentali in momenti della giornata meno afosi e più fruibili.

Mappa e orari: i monumenti coinvolti

I tre grandi simboli storico-artistici interessati dalla proroga serale sono articolati con fasce orarie specifiche:

Colosseo (Roma): prolungamento nei giorni di venerdì e sabato, con apertura straordinaria dalle 19:45 alle 23:30;

Pantheon (Roma): accessibile ogni sera dalle 19:00 alle 23:00 (con l’unica esclusione del giovedì);

Castello Sforzesco (Milano): porte aperte ogni giorno dalle 17:30 alle 19:30 (due ore oltre l’orario standard).

Giuli e Mazzi: «Cultura primo motore di viaggio in Italia»

Entusiasta il commento delle istituzioni centrali coinvolte nel progetto. Per il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si tratta di un’opportunità di forte impatto emotivo:

«Le aperture serali straordinarie del Colosseo e del Pantheon costituiscono un’occasione per accostarsi, in una dimensione di particolare suggestione, a due testimonianze universali della storia e dell’ingegno umano. Rendere ancora più accessibili questi luoghi promuove la conoscenza e rafforza la consapevolezza del valore che essi rivestono. La collaborazione tra il Ministero della Cultura e il Ministero del Turismo esprime la capacità delle istituzioni di operare insieme, ponendo competenze e risorse al servizio dei cittadini». Alessandro Giuli, Ministro della Cultura.

Il Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, ha rimarcato l’impatto economico del settore citando le ultime rilevazioni ISNART:

«Questa sperimentazione va incontro alle esigenze di viaggiatori e cittadini. In particolare, rafforza il legame tra Ministero del turismo e Ministero della cultura, che dal 2026 come ci dice ISNART è diventata la prima motivazione di viaggio per i turisti, balzando dal settimo al primo posto in soli dieci anni. Per questo al turismo culturale dedichiamo la massima attenzione, per approfondire il potenziale di crescita di un settore che già contribuisce all’economia nazionale con una spesa di 58 miliardi di euro». Gianmarco Mazzi, Ministro del Turismo.

Sacchi: «Milano risponde con il Castello Sforzesco e biglietto ridotto»

Anche l’amministrazione milanese partecipa attivamente al progetto estivo. L’assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, riassume i numeri in forte crescita dei musei civici:

«Milano aderisce alla sperimentazione nazionale insieme al Comune. Il Castello Sforzesco, che nell’ultimo anno ha registrato mezzo milione di ingressi nei suoi musei, resterà aperto ogni giorno fino alle 19:30, due ore oltre l’orario consueto. Il dato si inserisce in una crescita costante dei musei civici milanesi, che dal 2019 hanno visto aumentare i visitatori da 1,3 a 1,7 milioni.

Per tutto agosto i visitatori, con un biglietto ridotto, potranno ammirare le sale del Museo di Arte Antica e la Pietà Rondanini di Michelangelo, oltre alla mostra “Passione e Disegno” nelle Salette della Grafica, che raccoglie capolavori che spaziano da Leonardo da Vinci a Keith Haring». Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano.

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