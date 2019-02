Museo Civico di Zoologia, speciale Carnevale, le attività dal 1 al 3 marzo

Durante il weekend di Carnevale (1-3 marzo 2019), il Museo civico di Zoologia aprirà le sue porte al pubblico (in maschera e non) per gli appuntamenti dello SPECIALE CARNEVALE: si parte la sera di venerdì 1 marzo con la “Cena con Animali Magici”, per proseguire sabato 2 marzo con “Animali in Maschera” e l’attesissima “Notte al Museo” nella notte fra sabato 2 e domenica 3 marzo, e infine con gli appuntamenti per le famiglie in programma domenica mattina (“Museo In Costume” ore 10.30) e domenica pomeriggio (“I Trucchi Dello Zoologo” ore 15.15 e 16.30).

Un Carnevale all’insegna della creatività e, come sempre, della scienza! Un weekend davvero emozionante e avventuroso, in cui i bambini saranno coinvolti in laboratori scientifico-creativi, attività manuali, giochi di socializzazione e di movimento, esperimenti ed enigmi, per vivere la scienza in modo originale e avvincente!

L’evento è promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con l’organizzazione della Cooperativa Myosotis m.m. e i servizi museali di Zètema Progetto Cultura.

Museo civico di Zoologia, Via Ulisse Aldrovandi, 18 – Roma – PRENOTAZIONE TELEFONICA OBBLIGATORIA – INFO E PRENOTAZIONI – Tel: 06 97840700 (Lunedì e sabato ore 9.00-14.00; martedì-venerdì ore 9.00-18.00)

PROGRAMMA

Venerdì 1 marzo ore 19.30 “A CENA CON…ANIMALI MAGICI 3” – (7-9 anni)

Una straordinaria serata per festeggiare il “weekend grasso”! Un’avventura speciale nelle sale del Museo per scoprire quali magici superpoteri possiedono molte specie animali. Armati solo di tanto coraggio, i partecipanti divisi in squadre potranno aggirarsi fra le sale espositive alla ricerca di preziosi indizi, potranno cimentarsi in prove di abilità e di ingegno e giocare insieme per immergersi nel fantastico mondo degli animali!

E alla fine…pizza per tutti!

Programma

Ore 19.30: accoglienza

Ore 19.30/21.30: avventura scientifica

Ore 21.30: pizza e chiusura avventura scientifica

Ore 22.15: uscita

Costo: 32,00 euro a partecipante. Previsti sconti per prenotazione di un’intera squadra (10 partecipanti).

Per le iscrizioni è necessaria la prenotazione telefonica alla Myosotis (06 97840700).

Sabato 2 marzo ore 15.30 e 16.45 “ANIMALI IN MASCHERA” – (5-8 anni)

Un’occasione per scoprire, in un’avvincente esplorazione del Museo, coloratissime livree, affascinanti e suggestive forme e le più strabilianti specie del nostro Pianeta. Ciascun partecipante è infine coinvolto nella realizzazione di una speciale maschera animale.

L’attività prevista per le ore 15.30 e per le ore 16.45 ha una durata di 1 ora.

Costo: 10,00 euro a partecipante. Per le iscrizioni è necessaria la prenotazione telefonica alla Myosotis (06 97840700).

Sabato 2 h 21.30 “UNA NOTTE AL MUSEO…CREATURE STELLARI 3”(9-12 a.)

Porte aperte sotto le stelle al Museo Civico di Zoologia. Ritorna “Una Notte da Paura”, per festeggiare il Carnevale, con la partecipazione straordinaria del Dott. Stellarium e del planetario mobile. Una straordinaria iniziativa, che ha già riscontrato nelle precedenti edizioni un grande successo e che prevede la possibilità di trascorrere un’intera notte all’interno del museo e di vivere un’esperienza indimenticabile. Curiose “Creature” accompagneranno i ragazzi in un affascinante viaggio al di fuori del tempo, dove prove di abilità, inventiva, misteri e suggestive atmosfere li coinvolgeranno in maniera del tutto speciale, all’insegna di scienza e fantascienza.

Al termine della serata tutti a dormire nelle sale del museo, armati di sacco a pelo e materassino!

L’accoglienza dei ragazzi è programmata per le ore 21.30 e il termine per le ore 08.30 della mattina successiva.

Costo: 50,00 euro a partecipante. Previsti sconti per prenotazione di un’intera squadra (12 partecipanti).

Per le iscrizioni è necessaria la prenotazione telefonica alla Myosotis (06 97840700).

Programma

Ore 21.30: accoglienza partecipanti

Ore 22.00: inizio attività ore 01.00 (circa): tutti a dormire nelle sale del Museo

Ore 7.30: colazione e attività nelle sale del Museo

Ore 08.30: uscita

Domenica 3 SCIENZA IN FAMIGLIA: “MUSEO IN COSTUME” (3-4 anni)

In occasione del Carnevale il Museo Civico di Zoologia propone a tutte le famiglie uno speciale appuntamento per condividere le storie dei più stravaganti animali del Museo e provare a costruire la maschera animale più originale!

Durata: 1h Orario d’inizio: 10.30 Costo: 7,50 € a partecipante (escluso biglietto di ingresso al Museo).

SCIENZOFFICINA: “I TRUCCHI DELLO ZOOLOGO” (adulti e bambini dai 5 anni)

Un evento che mette alla prova inventiva, immaginazione e capacità manuali, per andare alla scoperta dei mille colori e “travestimenti” delle diverse specie animali del Museo Civico di Zoologia e realizzare “creature” e maschere immaginarie, con un pizzico di fantasia e tanta creatività!

Durata: 1h Orari di inizio: 15.15 e 16.30 Costo: 7,50 € a partecipante (escluso biglietto di ingresso al Museo).