Museo Shoah, altro schiaffo del Tar al Comune: sospesi i lavori

Roma, quartiere Nomentano. Il cantiere è fermo. Le ruspe, pronte a scavare per la bonifica dagli ordigni bellici, restano immobili.

Il Museo della Shoah, simbolo di memoria e monito contro l’odio, si scontra ancora una volta con ostacoli, paure e contestazioni.

A fermare i lavori non sono solo le polemiche o le proteste dei residenti, ma una decisione ufficiale: il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha ordinato la sospensione immediata delle attività.

La motivazione? Il rischio concreto di smottamenti del terreno in un’area già fragile, piena di cavità sotterranee, che potrebbe mettere in pericolo gli edifici circostanti.

Un allarme lanciato da una proprietaria di due immobili adiacenti al cantiere, che ha chiesto e ottenuto il blocco dei lavori.

Il Tar, con un decreto firmato dal presidente Pietro Morabito, ha imposto lo stop almeno fino al 19 marzo, in attesa di una verifica tecnica da parte del Comune.

Ma dietro il provvedimento amministrativo si nasconde una realtà ben più cupa. Da settimane, il cantiere di via Alessandro Torlonia è teatro di atti intimidatori e simboli di odio.

Scritte antisemite, escrementi lanciati sulle recinzioni, una testa di maiale abbandonata come macabro avvertimento. Un clima pesante, che ha costretto persino l’asilo ebraico della zona a trasferirsi, per timore di azioni violente.

I residenti non si limitano a denunciare i problemi legati alla stabilità del terreno. C’è chi chiede di spostare il Museo altrove, in una zona più sicura, più controllata dalle forze dell’ordine, lontano da un quartiere che negli anni ha già conosciuto episodi di intolleranza. Ma si può davvero cedere alla paura?

Il Museo della Shoah è un’idea nata oltre vent’anni fa. Un progetto che ha visto passare governi, sindaci, promesse e intoppi.

Dopo anni di immobilismo, nel 2024 sembrava finalmente arrivato il momento di agire. Poi il ricorso, il blocco, la nuova incertezza.

E mentre gli avvocati dibattono, il Comune è chiamato a rispondere. Entro il 19 marzo, dovrà presentare una relazione tecnica che chiarisca la situazione del terreno.

Se emergessero rischi reali per la stabilità degli edifici, il blocco potrebbe essere prorogato a tempo indeterminato. Se invece tutto risultasse in regola, i lavori potrebbero riprendere subito.

La domanda resta sospesa nell’aria. Si sta difendendo la sicurezza degli abitanti o si sta ostacolando la costruzione di un luogo della memoria? Le motivazioni tecniche sono reali, ma è impossibile ignorare il clima di ostilità che avvolge questo progetto.

Il tempo stringe. Il 19 marzo sarà solo una tappa di questa lunga battaglia. Ma la domanda resta: quanto dovrà ancora aspettare il Museo della Shoah per vedere la luce?

