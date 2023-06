MuseumWeek 2023, la cultura sui social

Prosegue fino all’11 giugno, con la partecipazione del Sistema Musei di Roma Capitale, la #MuseumWeek 2023, un progetto internazionale giunto alla sua decima edizione, che promuove la cultura e l’arte dei musei italiani attraverso Twitter e altri social network.

Attraverso il profilo Twitter @museiincomuneroma, i Musei Civici condividono contenuti storici, scientifici, artistici e notizie sulle attività e sulla vita dei musei stessi, incentrati sui temi guida della settimana: la salvaguardia del pianeta, la cultura storica e sociale del cibo e le ricadute ambientali delle scelte alimentari, la salute degli oceani, le energie rinnovabili e il ruolo delle nuove tecnologie e dei musei, intesi come presìdi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, nella difesa dell’ambiente.

Dal 2014 MuseumWeek è cresciuto fino a includere oltre 60.000 partecipanti provenienti da oltre 100 paesi, diventando la settimana internazionale ufficiale dei musei, sostenuta dall’UNESCO.

Anche in questa edizione, ogni giorno della settimana sarà dedicato a un tema specifico, nell’intento di creare l’opportunità per le organizzazioni culturali di affrontare insieme al pubblico connesso la questione ambientale in tutte le sue sfaccettature.

Programma