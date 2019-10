Musica e teatro per gli “Alberi in periferia” il 24 ottobre

Serata di spettacoli e musica sul palco del teatro Centrale Preneste al Pigneto. Giovedì 24 ottobre alle 20.30 in via Alberto da Giussano 58, l’associazione Alberi in Periferia organizzerà l’evento con lo scopo benefico di acquistare alberi da piantare nella periferia romana. L’ingresso è a sottoscrizione libera e l’incasso sarà interamente devoluto all’acquisto degli alberi e né gli attori né l’organizzazione riceveranno alcun compenso.

Gli artisti che si esibiranno sono Francesca Carta, Manuela Cerri, Elia Ciricillo, Camillo De Felice, Anna Maria De Santis e Gianluca Pecoraro.

Alberi in Periferia è un’organizzazione senza scopo di lucro creata da un gruppo di cittadini, che cerca di operare nei quartieri per renderli più verdi e puliti contribuendo con le sue azioni a ridurre l’inquinamento.