Musica, rifiuti e caos: il festival Superaurora finisce sotto la lente del Municipio X

Doveva essere una festa, si è trasformata in un caso. Il Superaurora Festival, ospitato nella suggestiva Tenuta Chigi, nel cuore della Pineta di Castel Fusano, ha lasciato dietro di sé non solo bottiglie vuote e musica spenta, ma anche un’ondata di polemiche, malumori e una scia di indagini pronte a far luce su quanto accaduto davvero.

A infiammare la scena è l’annuncio del presidente del Municipio X, Mario Falconi, che promette verifiche puntuali e rigorose sull’organizzazione dell’evento. “Il divertimento dei giovani è sacrosanto – dichiara – ma non può mai venire prima della sicurezza e della tutela ambientale”.

Eppure, già dopo la prima serata della manifestazione – capace di attrarre migliaia di ragazzi da tutta Roma – sono arrivate numerose segnalazioni da parte di residenti, volontari ambientali e associazioni del territorio.

Il quadro che emerge è tutt’altro che festoso: coma etilico per diversi partecipanti, rifiuti abbandonati tra i cespugli, auto posteggiate ovunque, persino in aree protette, e musica sparata a volumi ben oltre i limiti consentiti.

Ma soprattutto, sosta selvaggia su viale della Villa di Plinio, che avrebbe bloccato il passaggio anche dei mezzi di soccorso.

“Non possiamo permettere che un evento così impattante si svolga in assenza di autorizzazioni da parte dei dipartimenti comunali competenti, come Ambiente e Cultura – denuncia Falconi –. Se confermato, si tratterebbe di un fatto molto grave, visto che l’area è sottoposta alla massima tutela paesaggistica”.

La pineta, infatti, non è un semplice parco, ma un polmone verde prezioso, già provato negli anni da incendi, incuria e urbanizzazione. “Organizzare un festival in un simile contesto richiede rigore, attenzione e rispetto”, commentano alcuni residenti della zona.

Il Municipio ora attende le relazioni ufficiali delle forze dell’ordine, ma la linea è chiara: “Verificheremo ogni passaggio, ogni deroga, ogni eventuale omissione – avverte Falconi – e se saranno accertate irregolarità, saranno trasmesse senza esitazione alle autorità competenti. Promuovere eventi è giusto, ma solo se si rispettano le regole”.

