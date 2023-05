Nanni: “Bene intervento sul Quadraro, ma sottopassi sono problema cittadino”

“Oggi durante la seduta di commissione LL.PP. si è prospettata la soluzione per intervenire sul degrado del sottopasso di via Decio Mure, al Quadraro.

Così in una nota Dario Nanni, Consigliere capitolino e Presidente della Commissione Giubileo 2025.

Un passaggio strategico che collega il Quadraro vecchio con quello nuovo e di cui i residenti e chi saltuariamente vi transita, non possono più fruire per il degrado in cui versa. Oggi in commissione LL.PP. a cui hanno partecipato anche rappresentanze istituzionali dei municipi V e VII e gli uffici, si sono poste le basi per per la sua riqualificazione, con la volontà da parte di tutti di recuperare quell’area e restituirla ai cittadini.

Oltre a ringraziare il presidente Stampete per il lavoro che sta facendo nel cercare nuove soluzioni a tante criticità, mi preme ricordare che il problema dei sottopassi è un problema cittadino che riguarda decine di situazioni come ad esempio quello di Via del Foro Italico o quelli di diverse stazioni della metropolitana, come quello che unisce la stazione di Torre Gaia a Via Aspertini.

Ritengo doveroso – conclude Nanni – quindi, anche in vista del Giubileo ed in previsione di alcuni sottopassi che verranno realizzati, fare il punto sulla situazione complessiva dei tunnel nella nostra città, con l’obiettivo di adottare strategie e soluzioni volte al loro recupero e decoro, per la sicurezza dei cittadini.