Nanni (Civica Calenda): “Musei senza personale, attingere alla graduatoria”

Non è accettabile che scrigni d’arte come il Parco Archeologico di Ostia Antica, il Colosseo, il Museo Nazionale Romano, le Terme di Diocleziano, Galleria Borghese, il Museo Etrusco di Villa Giulia, Palazzo Barberini solo per citarne alcuni, non possano aprire le loro sale al pubblico, per carenza di personale.

Così in una nota Dario Nanni presidente della Commissione Capitolina Giubileo 2025 e membro della Commissione Cultura.

Il personale addetto ci sarebbe, visto che ci sono 1.052 assistenti idonei al concorso, che potrebbero essere assunti per l’accoglienza e la vigilanza dei musei statali, concorso bandito nel 2019, la cui graduatoria ha visto la luce solo nel 2022.

Ad oggi solo una parte dei vincitori ha preso servizio, quindi sarebbe opportuno che ci fosse uno scorrimento della graduatoria degli idonei, che consenta di sopperire ad un’immotivata carenza di personale, considerando che ad oggi il personale AFAV (Assistenza, Fruizione, Accoglienza e Vigilanza), è sotto organico di circa 4.000 unità.

Una situazione che crea un vero e proprio disservizio e un danno all’immagine del nostro paese e della nostra città, e che solo grazie al lavoro e all’intraprendenza di direttori illuminati e lavoratori e lavoratrici responsabili riescono a sopperire alle carenze di organico e di risorse.

Nei prossimi giorni – conclude Nanni – presenterò una mozione per chiedere al Sindaco Gualtieri di farsi portavoce presso il Ministro della Cultura Sangiuliano affinché intervenga urgentemente su questo tema, a beneficio della fruizione e valorizzazione dei luoghi della cultura della nostra città, anche in previsione del prossimo evento giubilare che porterà milioni di persone a Roma.