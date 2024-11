Napoli – Roma 1-0: Lukaku affonda i giallorossi, e Conte torna in vetta

La terza esperienza di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa inizia in salita. La Roma cede al Napoli per 1-0, trafitta dal gol dell’ex Romelu Lukaku, che regala agli uomini di Antonio Conte il primato in classifica.

I giallorossi, invece, restano bloccati nella parte destra della graduatoria, mostrando un atteggiamento troppo remissivo per impensierire seriamente i partenopei.

Un primo tempo di predominio azzurro senza gloria:

Conte opta per Olivera sulla fascia sinistra, preferendolo all’ex romanista Spinazzola, mentre Ranieri disegna un prudente 4-2-3-1 che in fase difensiva si stringe in un 4-4-1-1.

Il Napoli prende subito le redini del gioco, martellando sulle corsie laterali con Kvaratskhelia e Politano, ma fatica a sfondare il muro eretto dai capitolini.

I giallorossi, ordinati ma poco propositivi, si rendono pericolosi solo con un paio di tentativi imprecisi di Pellegrini e Pisilli.

Sul fronte opposto, il Napoli spaventa Svilar con McTominay e sfiora il vantaggio in due occasioni con Kvaratskhelia, neutralizzato in extremis da un provvidenziale El Shaarawy.

Nonostante il possesso palla nettamente a favore (75%) e 10 conclusioni contro le 2 della Roma, il primo tempo si chiude a reti inviolate.

Il sigillo di Lukaku e la traversa di Dovbyk:

All’intervallo, Ranieri cambia registro: dentro Hummels per El Shaarawy e Baldanzi per Pellegrini. La Roma passa a un 3-5-2 per arginare meglio le incursioni del Napoli, ma la mossa si rivela un boomerang.

Al 54’, Di Lorenzo pennella un cross al bacio, Hummels sbaglia il tempo dell’intervento e Lukaku ne approfitta, siglando il vantaggio con un destro preciso.

La Roma prova a reagire, ma manca di incisività. Baldanzi spreca una buona opportunità, mentre Dovbyk colpisce la traversa di testa, mancando per un soffio il pareggio.

Conte, per nulla soddisfatto del rendimento altalenante di Kvaratskhelia, lo sostituisce con Neres, e il Napoli controlla agevolmente il finale.

Ranieri tenta il tutto per tutto inserendo Dybala a pochi minuti dal termine, ma il numero 10 non riesce a trovare la giocata decisiva. Anzi, è ancora il Napoli a sfiorare il raddoppio con un contropiede fulminante orchestrato da Neres.

Il verdetto del Maradona: Napoli solido, Roma da ricostruire

Il Napoli conferma di essere una squadra solida e matura, capace di capitalizzare al meglio le occasioni e gestire il ritmo della partita.

Il successo rilancia i partenopei al vertice, mentre la Roma si lecca le ferite e riflette sul suo approccio troppo difensivo.

Ranieri ha il compito non semplice di rivitalizzare una squadra che sembra smarrita e priva di identità offensiva.

La prossima sfida contro l’Atalanta (in campionato) rappresenterà un banco di prova cruciale per misurare le ambizioni del nuovo corso giallorosso.

