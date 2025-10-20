Nasce il circolo Leda Colombini del Pd: inclusione e diritti al centro della politica

È stata una giornata di partecipazione e impegno civile quella di sabato 18 ottobre, quando in via Pietro Giannone 5 ha aperto le porte il nuovo circolo sociale e disabilità Leda Colombini, nato all’interno della federazione romana del Partito Democratico.

L’obiettivo dichiarato: dare voce e sostegno concreto a chi vive ogni giorno con difficoltà spesso ignorate dalla politica.

A fondarlo sono state tre donne impegnate da anni nel sociale: Ileana Argentin, consigliera del municipio XIV; Daniela Moretti, ex assistente sociale; e Irene Merlo, medico e vittima di violenza, eletta segretaria del nuovo circolo. “Non vogliamo che nessuno resti indietro – ha spiegato Argentin –. La politica deve includere chi ha bisogni specifici, troppo spesso dimenticati”.

All’inaugurazione hanno partecipato oltre 120 persone, tra cui esponenti di spicco del Pd romano e nazionale. Tra loro l’ex ministro Livio Turco, l’ex parlamentare Augusto Battaglia, Renzo Foschi, segretario del Pd romano, e Marco Della Porta, presidente del municipio XIV. Già 30 gli iscritti al circolo, pronti a trasformare le parole in iniziative concrete.

Il circolo Leda Colombini si pone come un laboratorio politico e sociale, un luogo dove le istituzioni e la comunità possano collaborare per garantire servizi reali e inclusivi. “I tagli alla psichiatria e ai servizi per la disabilità imposti dal Governo – ha aggiunto Argentin – rischiano di lasciare indietro chi ha più bisogno. Qui vogliamo rispondere ai bisogni con strumenti concreti, non con promesse vuote”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.