Sabato 9 febbraio 2019 più di 150 persone, realtà sociali, comitati, associazioni dal quartiere, dalla Tiburtina, da Roma e dalla provincia si sono riunite al Casale Alba 2 per discutere il futuro del Parco d’Aguzzano e del Casale Alba 1.

L’assemblea ha anzitutto ripercorso la storia del Parco, di una comunità che si è sempre battuta per la sua tutela, a partire dalla lotta per l’istituzione del Parco nel 1989, con la quale gli abitanti hanno strappato questo polmone verde alla cementificazione e al consumo di suolo. Anche l’esperienza del Casale Alba 2 nasce da un’ampia mobilitazione nata nel 2011 contro un progetto che avrebbe stravolto la natura del Parco e dei suoi casali. Alba 2, dopo anni di abbandono, dal 2 dicembre 2012 è vivo e aperto alla collettività in maniera totalmente volontaria e senza finanziamenti, al suo interno si svolgono decine di attività gratuite, laboratori, iniziative, dibattiti, concerti, presentazioni, frequentate da centinaia di persone.

La mobilitazione dei mesi scorsi contro la speculazione sul Casale Alba 1 si inserisce nel contesto di un tessuto territoriale attivo da anni sulla tutela di Aguzzano. L’assemblea di sabato ha confermato la ferma contrarietà sia alla delibera 21/2018 della Giunta Municipale, con cui si tenta di attuare un progetto completamente estraneo al contesto del Parco, non conforme al Piano d’Assetto e contrario alla volontà degli abitanti, sia alla metodologia con cui la Giunta ha portato avanti l’iter di questo atto, ignorando gli altri enti preposti alla gestione del Parco (RomaNatura e Regione Lazio) e le istanze di partecipazione e trasparenza provenienti dal territorio.

In risposta a quanto accaduto negli ultimi mesi nasce il “Forum per la tutela del parco di Aguzzano”, coordinamento di comitati, associazioni, realtà territoriali e abitanti del quartiere riuniti per la salvaguardia del patrimonio naturalistico e storico-culturale del parco e dei suoi casali. I promotori del Forum sono il Casale Alba 2, il Comitato di quartiere Mammut – Ponte Mammolo, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Mammut Ponte Mammolo, il Centro anziani Rebibbia – Ponte Mammolo, l’Associazione “La Locomotiva” – Casal dè Pazzi, l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Corpi pazzi” – Casal dè Pazzi, il CSOA La Torre.

La prima proposta del forum è la realizzazione di un polo museale-didattico multifunzionale al Casale Alba 1 in collaborazione con il Museo di Casal de’ Pazzi. Un polo museale così concepito potrebbe interessare tutti gli attori del territorio, in primis le istituzioni coinvolte nella gestione del Parco, le scuole, le realtà territoriali, gli abitanti, ma anche le piccole attività economiche locali. Una realtà multifunzionale a gestione partecipata con la possibilità di molteplici attività museali, di ricerca, sociali, culturali. Una sinergia capace di coinvolgere tutti gli attori in campo rispettando i principi di sostenibilità ambientale previsti per una riserva naturale protetta.

In questi giorni il Forum lancerà una petizione online e una raccolta di firme per sostenere la proposta del polo museale-didattico multifunzionale e chiedere, ancora una volta, il blocco della delibera 21/2018 e l’istituzione di un tavolo permanente tra istituzioni, realtà territoriali, comitati, associazioni, abitanti sul futuro del Casale Alba 1.

La prima assemblea pubblica del Forum si terrà Venerdì 1 marzo alla Biblioteca Fabrizio Giovenale.

Link alla petizione su Change.org indirizzata alle amministrazioni competenti: il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il Sindaco di Roma Virginia Raggi, il Vice Sindaco di Roma e Assessore alla Crescita Culturale Luca Bergamo il Presidente di RomaNatura Maurizio Gubbiotti, il Presidente del IV Municipio di Roma Roberta Della Casa:

Salviamo il Parco di Aguzzano: no alle speculazioni, si al polo museale-didattico nel Casale Alba 1!