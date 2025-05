Nasce lo Sportello XVoi

Sarà presentato lunedì 5 maggio il nuovo “Sportello XVoi”. Un progetto che vede coinvolte dieci associazioni ed enti del territorio, che saranno impegnati ad erogare servizi alla cittadinanza attinenti agli ambiti sociale, lavoro, immigrazione, formazione, politiche giovanili, sanitarie e la mediazione legale, avvalendosi di operatori con comprovata esperienza.

Organizzate su un calendario settimanale diverse associazioni forniranno supporto, consulenza, informazione e ascolto gratuiti, ricevendo la cittadinanza direttamente nella sede del Municipio XV di Via Flaminia 872.

L’istituzione dello sportello al cittadino “Sportello XVoi” fa seguito all’Avviso pubblico dello scorso febbraio aperto ad associazioni, organizzazioni, enti del territorio, comitati di quartiere e realtà afferenti alle Consulte Municipali.

Tra i soggetti che hanno aderito, figurano le Associazioni Il Colibrì, L’Abbraccio di Edo, Il Solco, Il Cenacolo, AIDA – Associazione Interventi Disturbi Alimentari, Confimea – Confederazione di piccole e medie imprese, Arpi – Ascolto e Accoglienza Adolescenti e Genitori, ADA Roma e Lazio ADV, Observo Aps – Sportello di ascolto antiusura e 112 Lazio Soccorso APS.

– Municipio XV, Via Flaminia 874

– presso Sala Consiglio

– Lunedì 5 maggio, ore 17

