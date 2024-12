Natale a Roma, informazioni ed eventi

Con l’illuminazione degli alberi di Natale, le luminarie a tema nelle strade e l’inizio della Festa della Befana, prende il via ufficialmente il periodo festivo romano.

Tante le iniziative organizzate nella Capitale che quest’anno accoglie il Giubileo, con l’apertura della prima Porta Santa prevista nella serata del 24 dicembre.

Strade illuminate, un piano mobilità specifico per accompagnare romani e turisti fino all’Epifania e tante iniziative organizzate nei Municipi.

Da sabato 7 dicembre fino al 6 gennaio è in vigore il Piano mobilità festivo, con l’obiettivo di agevolare il trasporto pubblico. Navette gratuite in centro, corse aggiuntive e car sharing per muoversi meglio in città. Consulta il sito ATAC o Roma Servizi Mobilità per maggiori approfondimenti.

Questo articolo è in costante aggiornamento per fornire le informazioni essenziali a chi vive o viene in visita nella nostra città.

Alberi di Natale:

Lunedì 2 dicembre si sono accese le luci dell’Albero di Natale firmato Bvlgari in piazza Trinità dei Monti. Un’installazione che la Maison dona alla città grazie a una nuova sponsorizzazione che consolida il legame con Roma.

Da domenica 8 dicembre splende invece l’Albero di Piazza del Popolo, inaugurato da Roma Capitale ed Acea, con le luminarie di via del Corso.

Da martedì 10 in via San Pietro in Carcere, nei pressi dei Fori Imperiali, ha preso vita la magia dell’Albero dei Diritti Umani, che con le sue luci e il suo significato simbolico illumina il cuore della Capitale.

Voluto anche quest’anno dalla Presidenza dell’Assemblea Capitolina, consente ai visitatori di interagire attraverso un QR code, offre esperienze di realtà aumentata e l’uso di filtri social per condividere momenti speciali.

Presepi:

Roma Capitale, nell’ambito della rassegna “Giubileo è cultura” ha collaborato con il Dicastero per l’Evangelizzazione alla realizzazione dell’esposizione internazionale 100 presepi in Vaticano. Giunta alla sua VII edizione la mostra, ad ingresso libero, resta allestita fino al giorno dell’Epifania.

Alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri è stato invece benedetto il Presepe dei Netturbini, la cui prima pietra è stata posta da Ianni nel 1972, in mostra permanente e meta tradizionale di turisti, pellegrini e personalità istituzionali, sia civili sia religiose.

Iniziative nei Municipi:

A Piazza Navona, nel Municipio I Roma Centro, fino al 6 gennaio, in programma la tradizionale Festa della Befana, organizzata dall’Assessorato Attività Produttive e Pari Opportunità e inaugurata dal Sindaco Gualtieri e dall’Assessora Monica Lucarelli.

La storica piazza si veste di luce, cultura e tradizione, celebrando l’arte e l’artigianato locale.

Nel Municipio V in programma l’evento Natale diffuso in sei piazze del territorio e I Sentieri del Natale, con appuntamenti per grandi e piccini.

Il Municipio VIII presenta l’iniziativa This Christmas I’ll give you my ART, che apre le porte dei laboratori artistici della Garbatella.

Nel Municipio XI hanno preso il via INCONTR’ARTI …in piazza a Natale, performances di danza, giocoleria e concerti a cura di Artenova e con la direzione artistica di Gino Auriuso e la seconda edizione di Magico Natale.

Il Municipio XIII organizza attività culturali diffuse per grandi e piccoli: spettacoli di magia, mercatini, laboratori e tanto altro con Natale in Tredicesimo.

Il Muncipio XV offre un Natale incredibile! con 15 eventi e ingressi gratuiti nei cinema e nei teatri del territorio.

Natale in Biblioteca:

Anche quest’anno un programma ricchissimo di attività, letture e incontri a tema nel periodo delle festività natalizie. Le biblioteche saranno invase dall’atmosfera del periodo più magico dell’anno.

Di seguito il programma degli eventi:

Mercoledì 11 dicembre ore 16.30

BIBLIOTECA ALDO FABRIZI

Rassegna Incanto di Natale, promossa dal Municipio IV: Pulcinella e il regalo

Spettacolo di burattini

Ingresso libero.

Mercoledì 11 dicembre ore 16.45

BIBLIOTECA VACCHERIA NARDI

Laboratorio artistico sul Natale

Laboratorio artistico per bambine e bambini cura dell’associazione Piccoli Giganti

Incontro su prenotazione per un massimo di 15 bambine/i iscritte/i a Biblioteche di Roma

Fascia d’età: dai 5 ai 10 anni



Mercoledì 11 dicembre ore 17

BIBLIOTECA BORGHESIANA

L’officina degli elfi

Laboratorio creativo

Insieme ai volontari del Servizio Civile Universale, grandi e piccini potranno creare pacchetti regalo unici, decorati con materiali speciali e un tocco di fantasia natalizia Un’occasione per condividere momenti di allegria e creare ricordi e doni fatti con il cuore

Mercoledì 11 dicembre ore 17

BIBLIOTECA GIORDANO BRUNO

Dolci letture sotto l’albero: aspettiamo il Natale con la renna Rory ed altri amici!

Letture e laboratorio creativo sul Natale a cura delle volontarie del Servizio Civile Universale

Fascia d’età: dai 3 ai 5 anni

Mercoledì 11 dicembre ore 17

BIBLIOTECA LAURENTINA

Lettere al Polo Nord

Prendendo ispirazione dalla lettura dell’albo illustrato Lettere dal Polo Nord di Annie Atkins e Fia Tobing (Giunti 2024), i bambini saranno chiamati a scrivere e decorare una lettera speciale per Babbo Natale, che non si limiti alla richiesta di un regalo, ma offra l’occasione per rivolgergli altre domande e curiosità. È richiesta la prenotazione, essendo i posti limitati. Sarà invece possibile per tutti imbucare la propria lettera per Babbo Natale nella magica cassetta della posta della Laurentina! Fascia d’età: dai 5 ai 9 anni



Giovedì 12 dicembre ore 17

BIBLIOTECA RAFFAELLO

Fioccano libri

Letture di Natale e laboratorio a tema Natale

Fascia d’età: dai 3 ai 6 anni



Giovedì 12 dicembre ore 17

BIBLIOTECA LAURENTINA

Una domanda per Babbo Natale

Partendo dalla lettura di due albi illustrati Come fa Babbo Natale a passare dal camino? di Mac Barnett e Jon Klassen (Terre di mezzo 2023) e Signor Babbo Natale di Jarvis (Lapis 2024), i bambini saranno coinvolti in un laboratorio creativo, a cura del volontario Luca Gironi, per provare a dare risposta ad almeno una delle tante domande che i curiosi protagonisti delle nostre storie rivolgono a Babbo Natale, usando carta, forbici, colla, colori e… tanta fantasia!

Fascia d’età: dai 4 agli 8 anni



Giovedì 12 dicembre ore 17

BIBLIOTECA FRANCO BASAGLIA

Avventiamoci: Caro Babbo Natale

Ogni giorno un libro, ogni giorno un’emozione

La lettera a Babbo Natale deve essere scritta in modo che abbia tutto il tempo di controllare che i bambini si siano comportati bene e di mettersi al lavoro per la realizzazione dei doni.

Fascia d’età: dai 3 agli 8 anni



Giovedì 12 dicembre ore 17

BIBLIOTECA QUARTICCIOLO

Letture di neve

Nell’ambito dello spazio dedicato ai bambini Leggiamoci Forte, letture dedicate alla magia del Natale e a seguire laboratorio creativo

Fascia d’età: dai 3 anni



Giovedì 12 dicembre ore 17

BIBLIOTECA PIER PAOLO PASOLINI

Sulle tracce di Babbo Natale

Letture ad alta voce

Pomeriggio di letture #abassavoce sul tema del Natale per famiglie e bambini, a cura delle volontarie Nati per Leggere

Fascia d’età: dai 3 e ai 6 anni



Giovedì 12 dicembre ore 17.15

BIBLIOTECA ENNIO FLAIANO

Natale in Biblioteca

Letture ad alta voce

Nella valigia di Francesca scopriremo tante storie a tema natalizio e invernale, filastrocche al gusto di pan di zenzero e fiabe da raccontare davanti al caminetto

Fascia d’età: dai 3 ai 7 anni



Venerdì 13 dicembre ore 17

BIBLIOTECA ARCIPELAGO

Tombolata per adulti e bambini e scambi di auguri



Sabato 14 dicembre ore 11

BIBLIOTECA MAMELI

Escape Room. Canto di Natale

A partire dal racconto di Charles Dickens, i partecipanti dovranno trovare gli indizi e distinguere le notizie false da quelle vere, per aiutare Scrooge a ricreare ricordi felici e un nuovo significato del Natale

Partecipanti: massimo 10 persone su prenotazione

Fascia d’età: dagli 11 ai 14 anni



Sabato 14 dicembre dalle 14.30 alle 17.30

BIBLIOTECA MARCONI

#XmasDojo 2024

Attività del progetto Scuola Diffusa organizzata da MindSharing.Tech, promossa da Roma Capitale, in collaborazione con Biblioteche di Roma

Per prenotare le attività clicca qui (le prenotazioni saranno disponibili a partire dalle ore 13:00 del 02/12/2024)



Lunedì 16 dicembre ore 16.45

BIBLIOTECA VACCHERIA NARDI

Letture sotto l’albero

Letture di albi illustrati dedicati al Natale, a cura del personale della biblioteca

Incontro su prenotazione per un massimo di 10 bambini iscritti a Biblioteche di Roma

Fascia d’età: dai 3 ai 6 anni



Lunedì 16 dicembre

BIBLIOTECA COLLI PORTUENSI

La magia del Natale arriva anche in biblioteca!

Letture e laboratorio

Fascia d’età: dai 4 agli 8 anni



Lunedì 16 dicembre ore 17

BIBLIOTECA CASA DEI BIMBI

Trotterellando tra le storie… di Natale!

Letture per bambini e bambine

Fascia d’età: bambini da 1 a 3 anni



Lunedì 16 dicembre ore 17

BIBLIOTECA COLLINA DELLA PACE

Se le palline di Natale fossero….

Letture animate NPL e laboratorio

Fascia d’età: da 0 a 6 anni



Lunedì 16 dicembre ore 17

BIBLIOTECA MARCONI

Letture di Natale e tombolata a sorpresa!

Tante letture a tema e una tombolata con sorpresa finale.

Attività su prenotazione: guglielmomarconi@bibliotechediroma.it, o 06.45460301

Fascia d’età: dai 5 anni



Martedì 17 dicembre ore 17

BIBLIOTECA VILLA LEOPARDI

Dove nasce la magia: letture di Natale per bambini

In occasione del Natale ormai imminente i volontari di Nati per Leggere leggeranno tanti albi illustrati a tema e per finire una lettura espressiva con la proiezione delle immagini da Il gruffalò e la sua piccolina

Fascia d’età: bambini dai 3 anni



Martedì 17 dicembre ore 17

BIBLIOTECA PENAZZATO

Aspettando il Natale: Colora il tuo segnalibro di Natale!

Letture e laboratori di Natale per bambini dai 3 ai 6 anni

a cura dei ragazzi del Servizio Civile



Martedì 17 dicembre ore 17

BIBLIOTECA LAURENTINA

Letture piccine sotto l’albero

Un pomeriggio per i più piccini con le letture a bassa voce a cura dei volontari Nati per Leggere, con una selezione di primi libri e albi illustrati dedicati alla magia del Natale

Fascia d’età: dai 2 ai 4 anni



Da mercoledì 18 dicembre a lunedì 23 dicembre

BIBLIOTECA BORGHESIANA

Esposizione dei Presepi realizzati dei partecipanti al Corso di Pittura e Découpage in collaborazione con l’Associazione DEDO

La Mostra dei Presepi sarà aperta al pubblico dal 18 al 23 dicembre, durante gli orari di apertura della biblioteca e l’ingresso sarà gratuito

L’inaugurazione si terrà mercoledì 18 dicembre alle ore 16.30



Mercoledì 18 dicembre ore 17

BIBLIOTECA GIORDANO BRUNO

Babbo Natale è scomparso! Vieni in Biblioteca per aiutarci a trovarlo!

Divertenti letture sul Natale per bambini e a seguire una tombola speciale, a cura delle volontarie del Servizio Civile Universale

Fascia d’età: dai 6 ai 10 anni



Mercoledì 18 dicembre ore 17

BIBLIOTECA VACCHERIA NARDI

Rassegna Incanto di Natale, promossa dal Municipio IV: Bobo e la fabbrica di Babbo Natale Spettacolo di Natale Bobo elfo eccentrico, clown equilibrista e musichiere, cercherà nel suo viaggio avventuroso la magia del Natale

Mercoledì 18 dicembre ore 17

BIBLIOTECA LAURENTINA

Un Natale da leoni… con tombolata di libri e cioccolata!

Un pomeriggio di letture natalizie con protagonisti simpatici animali, tra cui il famoso re della savana nella versione cittadina di Come nascondere un leone a Natale (Nord-Sud Edizioni, 2021) A seguire la tradizionale tombolata di libri e cioccolata con i personaggi di Giulio Coniglio

Fascia d’età: dai 3 ai 6 anni

Mercoledì 18 dicembre ore 17

BIBLIOTECA ARCIPELAGO

Letture e racconti di Natale con laboratorio

Mercoledì 18 dicembre

BIBLIOTECA BORGHESIANA

Books before Christmas

Letture ad alta voce

La Biblioteca Borghesiana si veste di magia natalizia con storie incantate e giochi a tema, aspettando insieme il Natale

Un pomeriggio di allegria e fantasia dedicato ai piccoli lettori

Fascia d’età: dai 3 ai 10 anni

Giovedì 19 dicembre ore 16.45

BIBLIOTECA ENZO TORTORA

Laboratorio e letture di Natale

Fascia d’età: dai 4 ai 7 anni

Giovedì 19 dicembre ore 17

BIBLIOTECA COLLINA DELLA PACE

Caro amico ti scrivo…

Letture ad alta voce e laboratorio

Fascia d’età: dai 6 agli 8 anni

Giovedì 19 dicembre ore 17

BIBLIOTECA VALLE AURELIA

Magiche storie sotto l’albero

Tanti libri come dono e promessa di crescita per tutti i bambini nei giorni più magici dell’anno.

A seguire uno spettacolare laboratorio a tema natalizio

Fascia d’età: dai 3 agli 8 anni

Giovedì 19 dicembre ore 17

BIBLIOTECA FRANCO BASAGLIA

Avventiamoci: La Magia del Natale

Ogni giorno un libro, ogni giorno un’emozione

Giovedì 19 dicembre ore 17

BIBLIOTECA MAMELI

Natale in biblioteca!

Letture e laboratorio

Un appuntamento dedicato alle bambine e ai bambini con letture natalizie e il laboratorio creativo “Un pupazzo ferma-pagina” per vivere insieme la magia del Natale

Fascia d’età: dai 3 ai 6 anni

Giovedì 19 dicembre ore 17

BIBLIOTECA LAURENTINA

Filastrocche a bocca piena

In prossimità delle festività natalizie e delle scorpacciate che le caratterizzano, ospiteremo un divertente pomeriggio in compagnia dell’istrionico Massimiliano Maiucchi con le sue Filastrocche a bocca piena (Sinnos) dedicate al cibo, per giocare con le parole e con i suoni e per scoprire il piacere di mangiare divertendosi

Fascia d’età: dai 3 anni

Giovedì 19 dicembre ore 17

BIBLIOTECA QUARTICCIOLO

Un pomeriggio di magia natalizia

Nell’ambito dello spazio dedicato ai bambini Leggiamoci Forte, letture dedicate alla magia del Natale e a seguire laboratorio creativo

Fascia d’età: dai 3 anni



Giovedì 19 dicembre ore 17

BIBLIOTECA CASA DEI BIMBI

Ma i Romani lo festeggiavano il Natale?

In collaborazione con il professor Fabio De Luca, condurremo i bambini alla scoperta delle tradizioni che abbiamo ereditato dagli antichi Romani. Dopo un breve viaggio nei Saturnali e nella festività dedicata a Mitra, ci accingeremo a realizzare una piccola strenna a testimonianza di un’usanza ancora attuale

Fascia d’età: dai 7 ai 10 anni

Giovedì 19 dicembre ore 17

BIBLIOTECA LAURENTINA

Club del manga

Secondo incontro dedicato agli appassionati di fumetti giapponesi, che si confronteranno questa volta su alcuni dei manga più amati dai ragazzi, tra cui Demon Slayer, My Hero Academia, Naruto e Berserk, per poi cimentarsi in un laboratorio di disegno per apprendere le basi dello stile shōnen L’attività è a cura dei volontari del Servizio Civile Diego Lombardi, Valerio Malerba e Luca Gironi

Fascia d’età: dagli 11 anni



Giovedì 19 dicembre ore 17

BIBLIOTECA FLAMINIA

Letture di Natale

Letture ad alta voce a tema natalizio per bambini e bambine

Fascia d’età: dai 3 ai 6 anni



Giovedì 19 dicembre ore 17.15

BIBLIOTECA ENNIO FLAIANO

Natale in Biblioteca

Letture ad alta voce

Nella valigia di Francesca scopriremo tante storie a tema natalizio e invernale, filastrocche al gusto di pan di zenzero e fiabe da raccontare davanti al caminetto

Fascia d’età: dai 3 ai 7 anni



Giovedì 19 dicembre ore 17.45

BIBLIOTECA MAMELI

A Babbo Morto. Una storia di Natale di Zerocalcare

Laboratorio creativo A partire dalla lettura collettiva di alcune pagine della celebre graphic novel di Zerocalcare (Bao Publishing, 2020), ogni partecipante realizzerà, mediante disegni e collage, una tavola artistica. Partecipanti: massimo 10 persone su prenotazione

Fascia d’età: dagli 11 ai 14 anni

Giovedì 19 dicembre ore 17

BIBLIOTECA RAFFAELLO

Letture e laboratorio a tema Natale

Fascia d’età: dai 3 ai 6 anni



Giovedì 19 dicembre ore 17

BIBLIOTECA ARCIPELAGO

Aspettando Natale

Il gruppo vocale Cristallo interpreterà canti natalizi



Venerdì 20 dicembre ore 16.30

BIBLIOTECA ELSA MORANTE

Una ghirlanda di storie Letture animate A cura della libreria per bambini Il Bruco Tondo A partire dalla Leggenda delle ghirlande di Andrea Oberosler, le bambine e i bambini potranno godere storie suggestive e divertenti sul tema del Natale

Fascia d’età: dai 4 agli 8 anni



Venerdì 20 dicembre ore 17

BIBLIOTECA JOYCE LUSSU

In viaggio con Babbo Natale

Letture e laboratorio su Babbo Natale

Fascia d’età: dai 4 ai 6 anni



Sabato 21 dicembre ore 10

BIBLIOTECA FABRIZIO GIOVENALE

Rassegna Incanto di Natale, promossa dal Municipio IV: Caro Babbo Natale

Una mattina magica con Babbo Natale! I bambini potranno creare la loro personale lista dei desideri in un laboratorio di letterine, trasformarsi in piccoli personaggi fantastici grazie al truccabimbi, con disegni a tema come renne, fiocchi di neve e stelline, e divertirsi con la baby dance con musica natalizia e coreografie divertenti

Un’atmosfera di festa perfetta per tutta la famiglia, immersi nella gioia del Natale!

Partecipazione libera



Sabato 21 dicembre ore 11

BIBLIOTECA VILLINO CORSINI

Tombola in scena!

Natale si avvicina, e noi siamo pronti a festeggiare con una tombola… fuori dal comune!

I protagonisti saranno i libri, che “entreranno in scena” al Teatro Villa Pamphilj, proprio come degli attori! Un’occasione divertente per scoprire la bibliografia delle Biblioteche di Roma L’attività è a cura della biblioteca e dei ragazzi del Servizio Civile Universale

Fascia d’età: dai 6 ai 10 anni



Lunedì 23 dicembre ore 16

BIBLIOTECA GALLINE BIANCHE

Leggimi, Babbo!

Letture e laboratorio natalizio

Fascia d’età: dai 4 agli 8 anni



Lunedì 23 dicembre ore 17

BIBLIOTECA COLLINA DELLA PACE

Christmas Quiz

Quiz avvincente su misteri e curiosità del Natale da tutto il mondo

Fascia d’età: dagli 8 agli 11 anni



Lunedì 23 dicembre

BIBLIOTECA COLLI PORTUENSI

Tombola di Natale per Piccoli Lettori

Letture e giochi da tavolo

Fascia d’età: dai 4 ai 10 anni



Giovedì 2 gennaio 2025 ore 17

BIBLIOTECA FRANCO BASAGLIA

Avventiamoci: La Befana vien di Notte

Ogni giorno un libro, ogni giorno un’emozione



Venerdì 3 gennaio 2025 ore 11.30

BIBLIOTECA FABRIZIO GIOVENALE

Rassegna Incanto di Natale, promossa dal Municipio IV: Mago Tito Magic Show

Il Magic Show di Mago Tito è un’esperienza incantata che unisce la maestria della magia all’eleganza delle bolle di sapone. In un’atmosfera fiabesca, Mago Tito stupisce il pubblico con trucchi. Partecipazione libera fino ad esaurimento posti

Per ulteriori info e dettagli vai alla pagina dedicata di Biblioteche di Roma.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.