Vigilia, Natale e Capodanno: le informazioni sulla mobilità

Nei giorni festivi e prefestivi in arrivo, dalla vigilia di Natale al primo dell’anno, il trasporto pubblico a Roma subirà in alcuni casi modifiche, mentre in altri gli orari e le modalità rimarranno invariati.

L’avvio del Giubileo, fissato il 24 dicembre, potrebbe comportare modifiche.

Da ricordare, inoltre, che fino al 6 gennaio è in vigore il piano mobilità per le festività natalizie. Saranno in strada le linee Free1, Free2 e 100, tre collegamenti gratuiti per migliorare e velocizzare l’accesso alle vie del centro storico.

Attive dalle 9 e con ultima partenza alle 21, le linee sono collegate con tre parcheggi a tariffa agevolata. Il piano prevede inoltre corse aggiuntive, estensione Ztl e facilitazioni per il car sharing.

24 DICEMBRE

La vigilia di Natale, martedì 24 dicembre, la metropolitana rimarrà attiva fino alle 23.30. Bus e tram, invece, circoleranno fino alle 21. Fanno eccezione le linee di bus 40, 46, 49, 62, 64, 70, 492, 495 e 916, in servizio fino alle 23.30 come la Metro.

Per quanto riguarda la Termini-Centocelle, la ferro-tranvia in direzione Centocelle effettuerà prima e ultima partenza alle 5.30 e alle 21.30, mentre verso Termini alle 5.03 e alle 21.03.

La ferrovia Roma-Nord, invece, effettuerà il servizio feriale con ultima corsa alle 23.10 da Montebello e alle 23.10 da Flaminio.

Sulla Metromare ultime corse alle 21. Da ricordare anche che fino al 6 gennaio sarà sospesa la chiusura serale anticipata.

25 DICEMBRE

Il giorno di Natale previste due fasce orarie per metro, bus e tram: saranno in servizio dalle 8.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 21.

Sulla Roma-Nord, invece, orario festivo: prima corsa alle 5.50 da piazzale Flaminio e alle 6.01 da Montebello, ultima corsa da Flaminio alle 22.10 e da Montebello alle 22.38.

Sulla Metromare orario festivo ridotto con corse dalle 7.49 alle 13.19 e dalle 15.53 alle 21.23.

Sulla Termini-Centocelle direzione Centocelle servizio 8.30-14, verso Termini 8.03-13.33. Nel pomeriggio ci sarà la linea bus 105 (sempre tra le 16.30 e le 21).

26 DICEMBRE

Nella notte tra il 25 e il 26 dicembre la rete notturna sarà attiva secondo i consueti orari. Nella giornata di Santo Stefano, invece, il trasporto pubblico seguirà il normale orario festivo.

31 DICEMBRE

Martedì 31 dicembre la metro sarà attiva con orario prolungato fino alle 2.30 di notte. Successivamente, sugli stessi percorsi saranno in strada le linee bus nMA, nMB, nMB1 e nMC.

Le linee di superficie, invece, saranno attive sino alle 21, ma tredici collegamenti resteranno in servizio sino alle 2.30 di notte: H, 2, 128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881, 905 e n913 (in strada dalle 21), per favorire lo scambio con le metro.

La Termini-Centocelle direzione Centocelle ci sarà dalle 5.30 alle 21.30. Verso Termini dalle 5.03 alle 21.03.

Per la Roma-Nord ultime corse alle 23.10 da Montebello e da Flaminio.

Sulla Metromare, invece, stop alle 21.

1° GENNAIO

Il primo dell’anno il servizio inizierà alle 8 e poi proseguirà con il normale orario festivo. La sera ultime corse metro alle 23.30. La notte tra l’1 e il 2 gennaio normale il servizio dei bus notturni.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti in tempo reale sul sito di Roma Servizi per la Mobilità

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.