Natale diffuso del Municipio V

Il Municipio V organizza “Natale Diffuso“, una serie di iniziative natalizie dedicate a grandi e piccini che si svolgeranno dall’8 al 21 dicembre in sei piazze del territorio: Tor Pignattara, Centocelle, Pigneto, Alessandrino e Collatino.

Un’esperienza magica per i più piccoli:

Ogni piazza sarà trasformata in un luogo incantato, con la casetta di Babbo Natale, la cassetta della posta degli elfi per inviare desideri speciali e persino un Babbo Natale vero pronto ad accogliere i bambini.

Non mancheranno poi attività creative come laboratori dedicati ai più piccoli, con la possibilità di divertirsi con pop corn, zucchero filato e tanti regali.

Un Natale per la comunità:

Queste iniziative, finanziate dal Municipio V, hanno l’obiettivo di favorire l’aggregazione e il senso di comunità nei quartieri del territorio. E, oltre alle attività di Natale Diffuso, ci saranno altri eventi natalizi che si svolgeranno in diverse aree del territorio, per coinvolgere tutti i cittadini e rendere ancora più speciale l’atmosfera delle feste.

“Vogliamo regalare ai cittadini del Municipio V un Natale speciale, fatto di momenti condivisi e di vicinanza, in un contesto che valorizzi le nostre piazze come luoghi di incontro e partecipazione” ha dichiarato il Presidente del Municipio V, Mauro Caliste.

Le locandine degli eventi.

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.