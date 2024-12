Negozi di quartiere in crisi a Roma: i pagamenti online uno dei fattori principali 

Nelle grandi città il mondo dei piccoli commercianti, soprattutto in alcuni settori, è in forte crisi. Prima i centri commerciali, poi le piattaforme online hanno completamente modificato le abitudini di acquisto dei cittadini e questo, in alcuni quartieri, ha portato allo spopolamento dei piccoli negozi.

Lo conferma anche un’indagine Censis condotta da Confcommercio Roma che, nella capitale, ha raccolto dati in merito alla vita di quartiere.

Gli abitanti evidenziano nostalgia per i negozi di quartiere ma nello stesso tempo ci si rende conto che alcune cose sono inevitabilmente cambiate.

In questo articolo scopriremo come i pagamenti online siano entrati nelle scelte d’acquisto più apprezzate dalle persone.

Il commercio online e offline: cos’è cambiato

L’ascesa delle piattaforme di vendita online ha cambiato radicalmente il panorama del commercio, offrendo ai consumatori un’ampia gamma di prodotti acquistabili comodamente da casa, con tempi di spedizione sempre più ridotti e anche costi più vantaggiosi rispetto ai negozi fisici.

Dai risultati emersi dall’ultimo Osservatorio eCommerce B2c Netcomm – School of Management del Politecnico di Milano gli acquisti online sono aumentati del 5% nel 2024, con una crescita importante nel settore Beauty&Pharma (+12%) e Food&Grocery (+7%).

Ci sono inoltre e-commerce, come Amazon, che permettono anche il ritiro in luoghi più comodi ai clienti, magari zone di passaggio, al fine di evitare la fastidiosa pratica della seconda consegna da concordare. C’è infine il discorso della garanzia di recesso, che permette di acquistare con maggiore libertà, visto che, se il prodotto non è come lo si immaginava, si può rimandare indietro senza costi aggiuntivi.

A questa organizzazione efficiente si aggiunge anche il fatto che metodi di pagamento sono diventati affidabili e che le truffe, sebbene siano ancora tante, sono molto più limitate in questo campo e trovano solitamente altre vie d’accesso. L’importante è scegliere gli strumenti di pagamento online più sicuri.

Pagamenti online: il fattore sicurezza

Il fattore sicurezza per i pagamenti digitali è certamente l’aspetto che più ha trainato la crescita delle piattaforme online, con strumenti come PayPal, Satispay e altri, che hanno svolto un ruolo chiave in questa transizione.

Particolarmente interessante è la storia di PayPal, che si è in pochi anni affermato come uno dei metodi più sicuri e diffusi per transazioni online non solo per gli ecommerce, ma anche per altri settori come il gaming online, nel quale si trovano casinò PayPal per depositare e prelevare usando appunto questa modalità di pagamento.

PayPal è molto utile anche per gli scambi monetari tra persone. La piattaforma infatti permette di trasferire denaro, anche in piccole somme, in maniera immediata e senza vincoli. Una soluzione efficiente e rapida per dividere le spese tra amici o in famiglia. Altro aspetto molto interessante è quello di poter rateizzare i pagamenti, anche nel caso di piccole cifre. Un vantaggio quest’ultimo che va incontro alle esigenze delle famiglie italiane, sempre più vessate dall’aumento dei prezzi in ogni settore.

Pagamenti online e offline: un nuovo equilibrio

Per contrastare l’avanzata dei pagamenti online, l’unica soluzione è cercare un nuovo equilibrio. Per i commercianti che operano in città come Roma sarà fondamentale integrare le due modalità, anche perché i romani sono preoccupati per i rincari del Giubileo 2025, che stanno interessando il cibo, gli affitti e i ristoranti. Saranno quindi sempre più alla ricerca di sistemi che permettano di risparmiare e di avere comunque un servizio adeguato.

Le piccole attività potranno proporre sistemi di pagamento più smart e veloci e favorire anche l’acquisto online caricando i propri prodotti e servizi su piattaforme di e-commerce, delivery e take away. Sebbene sia importante il contatto diretto e la relazione con il commerciante, non ci si può più esimere dal tenersi aggiornati sulle nuove modalità di vendita, che non rappresentano necessariamente solo una minaccia, ma aprono a nuove opportunità di crescita.

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.