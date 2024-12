Nel 2024 la capitale segna il record di eventi meteo estremi

Legambiente ha diffuso oggi il bilancio annuale dell’Osservatorio Città Clima 2024, un’analisi che racconta i segni tangibili della crisi climatica.

Secondo i dati, in Italia, le giornate segnate da eventi meteo estremi – come esondazioni, allagamenti e siccità – sono aumentate del 485% dal 2015, con un totale di 351 eventi estremi.

Ma a fare più rumore è ancora una volta Roma, che per il quinto anno consecutivo detiene il record nazionale con ben 13 giornate di eventi climatici estremi nel 2024.

“Se la Capitale continua, anno dopo anno, ad avere il record di eventi climatici estremi che si sono abbattuti sul proprio territorio – commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio – vuol dire che qui, ancor più che altrove, c’è il bisogno urgente di contrastare con tutte le forze le cause di tali eventi e di rendere il territorio più adatto a mitigarne le conseguenze.

Gli interventi strategici e le politiche determinanti sono quelle per la cura del verde, quella di cura del sistema di collettamento e scarico delle acque meteoriche, la messa in sicurezza contro il dissesto idrogeologico, ma anche uno stop deciso al consumo di suolo che invece continua imperterrito a Roma, soprattutto a causa di nuovi ed enormi hangar della logistica che sorgono in un batter d’occhio a sostituire aree non edificate”.

Infatti, come conferma il rapporto ISPRA sul consumo di suolo, Roma è in cima alla classifica per l’espansione di asfalto e cemento, con un incremento di 71,33 ettari di suolo consumato nel 2023 – l’equivalente di circa 50 campi da calcio.

La Capitale è così il terzo peggior comune in Italia per consumo di suolo, ed è al primo posto tra le grandi città capoluogo di Regione.

