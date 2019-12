Nel week end sport a Rebibbia e al Portico d’Ottavia

Il progetto “Sport e Regione, Compagni di Sport” 2019, realizzato dal CONI Lazio e finanziato dalla Regione Lazio, si avvia verso la conclusione. Dopo otto mesi di promozione dello sport di cittadinanza e inclusivo in decine di comuni della Regione Lazio, in 14 Istituti Penitenziari, negli oratori e nei centri di accoglienza per giovani migranti, il 14 e 15 dicembre si svolgeranno gli ultimi due appuntamenti che, rientreranno nelle “Feste delle Meraviglie”, la serie di eventi programmati dalla Regione Lazio in occasione delle festività natalizie.

Sabato 14 dicembre 2019 si svolgerà l’ultimo atto del 2019 di “Lo Sport entra nelle carceri”, appuntamento sociale che rientra nel progetto “CONI e Regione, Compagni di Sport”. L’occasione, sarà quella della festa finale della sezione femminile dell’Istituto penitenziario di Rebibbia, che si svolgerà la mattina con un torneo di calcio al quale prenderanno parte tre squadre, una interna e due esterne. In campo scenderanno le ragazze dell’Atletico Diritti, la squadra composta dalle detenute che partecipa al campionato del Csi femminile, con le quali per l’occasione giocheranno anche alcune rappresentanti della Nazionale Italiana Paralmentari capitanate dalla Sottosegretaria al Mibact Lorenza Bonaccorsi.

Ad affrontarle ci saranno la rappresentativa di calcio femminile del Vaticano e quelle dell’Atletico San Lorenzo, che daranno vita a un triangolare con partite di trenta minuti ciascuna. Sarà una bella occasione di socializzazione tra le detenute e le ragazze che entreranno nell’Istituto Penitenziario dimostrando con il loro gesto quanto lo sport sia veicolo di solidarietà. Al termine del triangolare ci sarà un momento di festa, con la premiazione per tutte le partecipanti e per i rappresentanti istituzionali del penitenziario e lo scambio di auguri per le feste natalizie.

Ultimo appuntamento di questo 2019, dunque, che ha visto il progetto entrare in 14 istituti penitenziari della regione, coinvolgendo nella pratica sportiva di 15 differenti discipline sportive circa 2000 persone, seguite da oltre 40 tecnici qualificati delle federazioni sportive di riferimento.

Domenica 15 dicembre 2019, invece, ultima tappa di “Sport in Piazza”, il fortunato tour che ha girato il Lazio da maggio a dicembre facendo praticare sport, gratuitamente, a decine di migliaia di cittadini. Giornata finale che si svolgerà in via Catalana, vicino al Portico d’Ottavia con tante discipline sportive proposte gratuitamente per i cittadini e turisti.

La manifestazione, condivisa con la Comunità Ebraica romana, inizierà alle 10 per terminare alle 18. Sarà allestito un un villaggio multi sportivo che interesserà la zona pedonale di via Catalana e Largo 16 ottobre, dove Federazioni sportive e Enti di promozione offriranno a tutti la possibilità di provare una serie di attività individuali e di squadra, quali basket, calcio, atletica leggera, pesca sportiva, scherma, tiro a segno, scacchi, tennis tavolo, lacrosse e giochi tradizionali.

Sarà una giornata speciale, dunque, per tutti gli appassionati di sport e non solo, considerata la grande varietà di discipline proposte adatte a tutti.