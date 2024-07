Nella capitale cresce la raccolta differenziata della carta, ma c’è ancora margine di miglioramento

Nel 2023 la raccolta della carta a Roma è aumentata di 3.600 tonnellate, pari all’1,5% rispetto all’anno precedente. Un dato positivo, ma che evidenzia anche un potenziale ancora inespresso: si stima infatti che la Capitale potrebbe raccogliere fino a 80.000 tonnellate di carta all’anno.

La qualità della raccolta, però, rimane un punto critico. La carta contaminata da impurità ha un valore inferiore per il riciclo, comportando costi più alti per Ama e minori introiti. Per questo è fondamentale che i cittadini differenzino correttamente i rifiuti, separando la carta pulita da altri materiali.

Differenziare bene la carta conviene a tutti:

All’ambiente: Riduce l’impatto ambientale dei rifiuti e favorisce il riciclo di un materiale prezioso.

Ai Comuni: Permette di ottenere maggiori introiti dalla vendita della carta di alta qualità ai consorzi di riciclo.

Ai cittadini: Contribuisce a creare un ambiente più pulito e vivibile.

Come migliorare la raccolta della carta a Roma?

Informare e sensibilizzare i cittadini con campagne di comunicazione chiare ed efficaci.

Distribuire materiale informativo su come differenziare correttamente la carta.

Investire in sistemi di raccolta differenziata più efficienti e moderni.

e moderni. Sanzionare chi conferisce erroneamente i rifiuti.

Un impegno comune per un futuro più sostenibile:

Raccogliere e riciclare correttamente la carta è un gesto semplice, ma che può fare la differenza per l’ambiente e per la nostra città. Tutti possiamo contribuire a rendere Roma un esempio virtuoso di gestione dei rifiuti.

