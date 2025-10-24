Nell’Agenda del Parco 2026 i luoghi lungo la via Nomentana

Edizioni Cofine, l’editrice di Abitare A, sta preparando l’Agenda del Parco 2026 (25° anno di pubblicazione).

Continua, così, l’impegno dell’Associazione “Amici del Parco” per la conoscenza del territorio di Roma Est.

Dopo aver percorso le vie: Prenestina (nel 2021), Casilina (2022), Collatina (2023), Tiburtina (2024), Tuscolana (2025), l’Agenda 2026 (48 pagine tutte a colori) attraversa i luoghi che si trovano lungo la via Nomentana (II, III e IV Municipio).

La via Nomentana collegava l’antica città di Roma a Nomentum, situata all’incirca dove sorge l’attuale Mentana. Chiamata originariamente via Ficulensis, perché portava all’antichissima città di Ficulea, fu poi prolungata fino a Nomentum.

La strada usciva dalle mura Serviane dalla Porta Collina e dalle Mura Aureliane mediante la Porta Nomentana, in realtà poco più di una posterula per la sua semplicità, ancora oggi visibile a sinistra di Porta Pia in una rientranza delle mura. Con un tracciato ormai sepolto sotto il Palazzo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, s’inerpicava sulla collinetta a destra del viale alberato, in corrispondenza di via dei Villini.

Attualmente via Nomentana inizia il suo percorso da Porta Pia (fatta costruire da Papa Pio IV, tra il 1561 e il 1565, su progetto di Michelangelo) per arrivare, dopo Mentana, ad immettersi, come già avveniva anticamente, nella Salaria.

Nel Settecento lungo la Nomentana sorsero molte Ville, residenze di campagna delle ricche famiglie della nobiltà “nera”. Alcune sono scomparse (Villa Patrizi) o molto ridimensionate (Villa Mirafiori), altre si possono ancora ammirare (Villa Torlonia).

Più tardi vi furono le residenze di illustri personaggi, tra cui molti premi Nobel.

Il complesso religioso più importante è Sant’Agnese, con la chiesa, i resti della basilica costantiniana, il mausoleo di Santa Costanza e le catacombe.

Attraverso Ponte Nomentano e Ponte Tazio si arriva a Monte Sacro, tra due anse dell’Aniene, con i villini superstiti della “Città Giardino Aniene” realizzati alla fine degli anni Trenta.

