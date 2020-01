Nessuno stop a lavori su via Aurelia

Nessuno stop ai lavori su via Aurelia, solo uno spostamento del cantiere dal km 8,900, dove era previsto inizialmente, al nuovo tratto tra via di Villa Troili e il mercato Irnerio, in direzione Roma centro. I lavori prevedono una riqualificazione dell’asfalto su una delle carreggiate della strada: su quella libera le automobili potranno transitare a velocità ridotta.

Lo spostamento del cantiere è dovuto a una valutazione tecnica da parte del Dipartimento Simu e dell’impresa che eseguirà i lavori. Inoltre, le basse temperature di questi giorni avrebbero causato problemi alle operazioni di rimozione delle radici degli alberi, che richiedono una lavorazione specifica e tempi più lunghi.

In queste ore l’impresa sta provvedendo a modificare la segnaletica stradale, adeguandola alla nuova disciplina di traffico. Previste comunicazioni e pannelli informativi da parte di Roma Servizi per la Mobilità e di Anas, anche sul Grande Raccordo Anulare.

“Dopo un’attenta riflessione da parte del Dipartimento Simu e dell’impresa che eseguirà i lavori”, ha spiegato l’assessora alle Infrastrutture Linda Meleo, “si è deciso di spostare l’area di cantiere nel tratto tra via di Villa Troili e il mercato Irnerio. L’abbassamento delle temperature degli ultimi giorni non avrebbe consentito una lavorazione adeguata delle radici degli alberi. Via Aurelia è una strada fondamentale per entrare in città. Dopo i disagi degli anni scorsi, la restituiremo ai cittadini totalmente riqualificata è più sicura”.