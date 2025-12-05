Neve e gelo a Roma, scatta il Piano 2025–2026: firmata l’ordinanza del Sindaco Gualtieri

Roma si prepara ad affrontare l’inverno più rigido. Il Sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l’ordinanza n.170 che attiva le “Disposizioni di emergenza in caso di caduta neve, formazione di ghiaccio e ondate di grande freddo 2025–2026”: il nuovo Piano neve e ghiaccio che detta le regole operative per la città in caso di precipitazioni nevose, gelate e temperature estreme.

L’ordinanza – che aggiorna le procedure di intervento – punta a garantire sicurezza, mobilità e continuità dei servizi, con un’attenzione particolare alle fasce più fragili della popolazione.

In caso di freddo intenso, infatti, il Comune prevede l’attivazione di servizi straordinari di accoglienza per le persone senza dimora.

Le raccomandazioni ai cittadini

Con temperature sotto lo zero, l’ordinanza raccomanda ai romani di lasciare leggermente aperti i rubinetti per evitare la formazione di ghiaccio nelle tubature, spesso causa di rotture e allagamenti.

Cosa succede in caso di nevicate

Alla prima previsione di neve scatteranno le procedure previste dal “Piano speditivo per rischio neve e ghiaccio”, allegato all’ordinanza.

Il documento indica fasi e competenze in base alle allerte della Regione Lazio (gialla, arancione o rossa) e agli accumuli previsti, attivando progressivamente gli interventi di prevenzione e gestione dell’emergenza.

Previsti anche divieti di circolazione per i veicoli sprovvisti di pneumatici invernali e una deroga speciale per i taxi, che potranno prolungare il servizio oltre gli orari tradizionali per garantire gli spostamenti in sicurezza.

Come si organizza la macchina comunale

In caso di attivazione del Piano, il Centro Operativo Comunale (COC), coordinato direttamente dal Sindaco, potrà richiamare in servizio tutte le funzioni di supporto: dipartimenti capitolini, Municipi, Polizia Locale, aziende dei servizi pubblici, volontariato ed enti esterni.

Gli ambiti di intervento coprono viabilità, alberature, trasporto pubblico, assistenza sociale e sanitaria, scuole e telecomunicazioni.

Le misure preventive

Tra le azioni già previste:

approvvigionamento del sale da spargere sulle strade;

predisposizione dei mezzi per lo sgombero neve;

eventuale chiusura di parchi e cimiteri;

comunicazione continua alla cittadinanza attraverso i canali ufficiali del Comune.

Roma, dunque, prova a non farsi cogliere impreparata: il Piano è pronto, ora la città attende solo il responso del meteo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.