Nidi, pubblicate le graduatorie definitive

Sono state pubblicate le graduatorie definitive per l’iscrizione ai Servizi educativi 0-3 anni di Roma Capitale per l’anno educativo 2024/25. Le graduatorie sono consultabili online fino al prossimo 6 giugno 2024 seguendo il percorso www.comune.roma.it > Portale Istituzionale > Servizi > Scuola > Nido > Iscrizioni Nidi di Roma Capitale e Sezioni Ponte > Graduatorie, successivamente occorrerà contattare l’ufficio competente del Municipio di riferimento.

Per i minori che risultano vincitori del posto in una delle strutture prescelte occorre effettuare l’accettazione esclusivamente online entro il 6 giugno 2024 seguendo la procedura www.comune.roma.it > Portale Istituzionale > Servizi > Scuola > Nido > Iscrizioni Nidi di Roma Capitale e Sezioni Ponte > Procedura di accettazione posto online.

Per i bambini nati dopo l’invio della domanda di iscrizione ed entro il 31 maggio 2024 risultati ammessi non è possibile procedere con l’accettazione attraverso il servizio online ma occorre contattare entro il 10 giugno 2024 direttamente l’Ufficio Municipale competente per effettuare l’accettazione formale del posto.

Per i minori non ammessi a partire dall’11 giugno inizieranno le chiamate dalla lista di attesa per coprire i posti eventualmente disponibili.

