Nomentano, in arrivo nuovi alberi

Venerdì 21 marzo saranno messi a dimora 24 nuovi alberi nel quartiere Nomentano.

L’evento di riforestazione, promosso dall’associazione “Daje de Alberi” sarà un lavoro di squadra tra donatori, volontari e cittadini nell’ambito del progetto “Condivide et Albera”, con il patrocinio gratuito del Municipio Roma II, con il sostegno dello sponsor Intesa Sanpaolo e con i permessi del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale.

L’iniziativa coinvolgerà le alunne e gli alunni dell’Istituto comprensivo “Falcone e Borsellino” che saranno i primi a innaffiare i nuovi alberi. Il progetto “Condivide et albera” ha anche un fine educativo e sociale in collaborazione con le scuole e le istituzioni.

Tra le strade interessate del II Municipio, via Reggio Calabria, piazza Tommasini, via Gallonio, Largo Ravenna, via Catanzaro, via Barracco, via Belluno e piazza Lecce. Le specie, individuate in accordo con il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, variano per garantire la biodiversità, da Cupressus sempervirens a Pyrus calleryana ‘Chanticleer’, da Prunus Pissardi a Ligustrum variegata.

Gli alberi saranno poi monitorati, curati e innaffiati dai volontari e dai commercianti coinvolti fino all’attecchimento per due/tre anni.

Insieme ai volontari, saranno presenti all’evento per il II Municipio la presidente Francesca Del Bello e il vicepresidente Emanuele Gisci. Per Intesa Sanpaolo Michele Attivissimo, Direttore Commerciale Retail Regione Lazio e Abruzzo, Concetta Rita de Francia, Direttrice Filiale Retail di Piazza Bologna, e Luisa Carboni. Hanno confermato la loro partecipazione altri rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine.

Venerdì 21 marzo

Ore 10

Via Reggio Calabria 34

