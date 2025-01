Nona lezione del corso di Sociologia, Filosofia, Storia del prof. Antonio Saccà

Prosegue, presso l’A.P.S. Filippo Meda, nell’omonima via, al civico 147, il corso di Sociologia, Filosofia, Storia, Arte ed altro ancora, a cura del prof. Antonio Saccà.

Martedì, 21 gennaio 2025, alle ore 17.15, ci sarà la nona lezione.

Anch’essa, come usuale ormai da tempo, si svolgerà in due parti; per avere un occhio sia sul presente che sul passato.

Nella prima parte, condurrà un’analisi della situazione sociopolitica internazionale, anche alla luce degli ultimissimi avvenimenti in corso.

Nella seconda parte, affronterà un’analisi sulle origini della civiltà europea, dalla Grecia a Roma, che molto l’hanno plasmata, sotto ogni punto di vista.

Nell’immagine, tratta da internet, l’acropoli di Atene

