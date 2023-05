Notte dei Musei, tra sabato 13 e domenica 14 maggio si entra con 1 euro o gratis

Quella tra sabato 13 e domenica 14 maggio 2023 è la Notte dei Musei, edizione 2023 (la tredicesima). Come ogni anno, aprono straordinariamente in piena notte tutti i musei civici di Roma Capitale, con biglietto d’ingresso al costo simbolico di un euro o (dove previsto) con ingresso gratuito. In programma 60 mostre e 130 tra concerti e spettacoli, in 80 sedi. Numeri consistenti, più di quanto proposto nell’edizione 2022.

Musica d’ogni genere, teatro da camera, visite guidate, attività didattiche: il programma non lascia insoddisfatto nessuno, né adulti né bambini. “Una tradizione molto amata dai romani”, ha detto il sindaco Gualtieri presentando all’auditorium dell’Ara Pacis il mega-evento con l’assessore alla Cultura Miguel Gotor e con il sovrintendente capitolino ai Beni Culturali, Claudio Parisi Presicce. Una notte “che quest’anno si preannuncia attraente, bella e piena di eventi straordinari. Una quantità enorme di appuntamenti, un’offerta davvero imponente dopo i numeri record dello scorso anno: 70mila presenze, già allora su livelli pre-pandemia. E quest’anno”, ha concluso il Sindaco, “speriamo di fare ancora meglio”.

La Notte dei Musei è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. Tutto sull’argomento nella sezione dedicata del portale di Roma Culture.