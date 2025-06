Notti fresche tra belve e pinguini

Un’idea grandiosa per un contatto diverso con gli animali, che il caldo opprime di giorno, come del resto tutti noi. Sono gli animali del Bioparco di Roma che apre alle visite notturne dell’estate 2025, tutti i venerdì a partire dalle ore 21.00 dal 27 giugno a fine luglio.

Il Bioparco aprirà eccezionalmente di notte il venerdì per cinque imperdibili appuntamenti con i Safari Night a partire dalle ore 21.00. Immersi nella magica atmosfera della notte, si partirà per un’avvincente visita guidata a gruppi per osservare gli animali con occhi diversi tra luci soffuse, suoni inaspettati e incontri ravvicinati.

In compagnia dello staff del Bioparco, si andrà alla ricerca di giraffe, rinoceronti, zebre, macachi, lemuri, felini, pinguini, elefanti e altri animali, per scoprirne tutti i segreti più nascosti.

Prima dell’avvio di ogni tour notturno, nei pressi dell’ingresso si potrà partecipare ad uno speciale incontro ‘A tu per tu’ con rettili e invertebrati a cura dei guardiani del rettilario. Un’occasione per scoprire da vicino forme, colori e adattamenti evolutivi delle specie più affascinanti e spesso meno conosciute.

La prenotazione per il Safari Night è obbligatoria e si effettua esclusivamente on line sul sito bioparco.it. Si può scegliere tra 5 fasce orarie a partire dalle 21.00 fino alle 22.30 circa (partenze a gruppi).

La durata di ogni visita è di circa un’ora e mezzo; il costo è di 15.00 Euro a persona, gratuito per i bambini al di sotto di un metro di altezza. I safari sono indicati per i bambini dai 4 anni in su.

Per le aperture serali non è possibile usufruire di promozioni, convenzioni, agevolazioni da applicare sul prezzo del biglietto o di gratuità, compresi gli abbonamenti.

Tutti i dettagli: https://www.bioparco.it/attivita-ed-eventi/safari-night-bioparco-le-visite-notturne-dellestate/ – Info – info@bioparco.it

Per chi non conoscesse il Bioparco siamo ormai lontani dal concetto di esibire animali esotici, in un mondo globalizzato dove tutti ormai ci rendiamo conto di essere parte di una Natura divenuta fragile, da proteggere.

La Missione infatti del Bioparco è soprattutto la conservazione delle specie minacciate di estinzione, considerando la sua battaglia principale la difesa di animali come tigri, leoni, pinguini e moltissimi altri divenuti parte di progetti internazionali che hanno come obiettivo la tutela della biodiversità.

Il Bioparco è membro dell’EAZA, l’Unione Europea Zoo e Acquari, un network di oltre 400 strutture in 40 paesi diversi che cooperano in vario modo e della WAZA, l’Organizzazione Mondiale degli Zoo e degli Acquari, inoltre partecipa a diversi programmi di riproduzione in cattività in collaborazione con altre strutture zoologiche a livello internazionale così da avere una riserva per eventuali futuri progetti di rilascio in natura.

Non secondariamente tutto l’impegno profuso dai ricercatori e responsabili della struttura è l’educazione e la sensibilizzazione dei ragazzi e delle famiglie.

Per questo propone svariate attività ludico-didattiche per le famiglie e progetti tematici per le scuole e i ragazzi in visita. Per “educarli alla conservazione” ma soprattutto ampliare le conoscenze dei visitatori e, allo stesso tempo, fornire una panoramica corretta della loro mission.

