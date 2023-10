Novità per l’accessibilità all’area verde San Giuseppe Cafasso a Rebibbia

Abbiamo chiesto conferma all’assessore ai Lavori Pubblici del IV municipio Dino Bacchetti del fatto che sia stato finalmente realizzato il percorso pedonale che da via S. Giuseppe Cafasso porta a via Elena Brandizzi Gianni in zona Rebibbia.

“Con Determinazione Dirigenziale repertorio VE/583/2023 emessa dalla Polizia Locale U.O. IV Municipio è stata finalmente istituita la disciplina di traffico definitiva di Via Elena Brandizzi Gianni, attuata con realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale ed indicazione di area/strada pedonale di collegamento con Via S. Giuseppe Cafasso, divieto di sosta, installazione di dissuasori mobili – dichiara Dino Bacchetti – per garantire l’accesso ai mezzi di manutenzione del verde ed ai numerosi bambini, nonni, ragazzi, genitori che finalmente da S. Basilio potranno raggiungere la stazione/capolinea metro B “Rebibbia” e la scuola “Pratolungo” direttamente attraverso un percorso pedonale che parte da Via S. Giuseppe Cafasso, inserito in un’area verde di proprietà di Roma Capitale, avente superficie pari a 3.061 mq, acquisita per cessione gratuita dagli aventi causa della ex P**** Iniziative Immobiliari s.r.l. a seguito del rilascio di Permesso di Costruire, a compensazione degli oneri di monetizzazione degli standard urbanistici non reperiti per la realizzazione di edifici residenziali”.

“La cessione gratuita – prosegue Bacchetti – è stato il frutto di un’azione tenace, partita da lontano e mirata all’acquisizione di aree private fortemente voluta dal sottoscritto in qualità di Assessore Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio, Trasparenza e dal Presidente Municipio Roma IV ed ha coinvolto la Direzione Tecnica IV Municipio, costituendo il traguardo irrinunciabile di una complessa procedura iniziata nel lontano aprile 2005 con la sottoscrizione di un Accordo di Programma con la Regione Lazio e definitamente approvato con Decreto Presidente Giunta Regione Lazio del 16/11/2005 n. 581, relativo al Programma di Recupero Urbano “San Basilio” ex art. 11 l. 493/1993.

L’acquisizione a titolo gratuita si era persa nel porto delle nebbie, ma finalmente ce l’abbiamo fatta.

La legalità è stata ripristinata”.

Con verbale di Immissione in Possesso e Consegna protocollo CE 40599 del 29.3.2023 le aree oggetto di atto d’obbligo sono state finalmente acquisite dal Municipio Roma IV in attesa che venga completata l’opera pubblica n. “11 Collegamento viario Via Casal di San Basilio a Via E. Brandizzi Gianni”.

Ma questo è un altro capitolo che vedrà coinvolto il CSIMU ed il Dipartimento P.A.U. Roma Capitale.

“Oggi le aree verdi acquisite gratuitamente vengono poste a pieno e libero servizio dei cittadini che (altresi) non saranno più costretti a percorrere a piedi Via del Casale S. Basilio e Via Tiburtina per raggiungere il capolinea Metro B Rebibbia ed il plesso scolastico Pratolungo con grave esposizione a pericoli e rischio investimenti, oltre che distanza di percorrenza doppia.

La battaglia di buon governo è durata 18 anni ma è finita!

Un ringraziamento particolare – conclude l’assessore Bacchetti – per la caparbia azione amministrativa adottata va al Direttore Tecnico IV ed alla E.Q. Servizio III Direzione Tecnica IV Municipio nonché all’Assessore Urbanistica e Presidente Commissione Assetto della precedente Consiliatura che hanno condiviso questa battaglia di legalità sebbene di certo non agevolati da chi questo Municipio governava”.