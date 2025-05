Nuova fermata Pigneto, inaugurato il cantiere

Avvio ufficiale del cantiere per la realizzazione della nuova fermata ferroviaria del Pigneto. Le attività sono state presentate oggi dal Sindaco e commissario di governo per il giubileo della Chiesa Cattolica 2025, Roberto Gualtieri, da Vincenzo Macello, commissario straordinario di governo per il nodo di interscambio Pigneto, Vito Miceli, direttore tecnico dell’impresa Micos SpA, capogruppo del raggruppamento d’imprese esecutrici, e Lucio Menta, direttore investimenti Rete Ferroviaria Italiana.

Per la nuova fermata ferroviaria Pigneto passeranno le linee regionali FL1 Orte-Roma-Fiumicino Aeroporto e FL3 Roma-Viterbo e consentirà l’accesso anche con la fermata omonima della linea C della metropolitana di Roma.

“Un’opera importantissima – ha dichiarato il sindaco, Roberto Gualtieri – che ridisegnerà la mobilità della Capitale. Grazie a questo intervento il Pigneto diventerà il quartiere più connesso di Roma. Aggiungiamo una fermata a due linee ferroviarie che, con la nuova tecnologia Hd Ertms, aumenteranno la frequenza dei treni fino a 10 convogli per linea, avvicinandoci al modello delle metropolitane di superficie europee“.

L’intervento, dal valore complessivo di circa 131 milioni di euro, finanziato con fondi PNRR e governativi, sarà realizzato in due fasi. La prima, con scadenza a giugno 2026, prevede la costruzione della nuova fermata ferroviaria in superficie e di una piastra pedonale che ricuce i due versanti della Casilina.

La seconda fase, entro il 2029, comprenderà un sottopasso di collegamento con la Metro C, una piazza pedonale di 13mila mq – di cui circa 8mila dedicati a verde pubblico – e spazi per lo sport e il tempo libero.

A sottolineare l’importanza dell’opera per tutta la rete della mobilità romana anche l’assessore capitolino alla Mobilità Eugenio Patanè: “Tra un anno il Pigneto sarà completamente trasformato.

A ottobre collegheremo anche la linea C con la B a Porta Metronia: sarà possibile raggiungere l’aeroporto o gli ospedali con un servizio pubblico sempre più capillare“.

Durante l’incontro sono stati presentati i dettagli tecnici dei lavori in corso, tra cui la demolizione dello storico ponticello pedonale di via del Pigneto, sostituito da una passerella provvisoria, e l’avvio delle opere di contenimento che consentiranno lo scavo per la fermata.

“Questa infrastruttura non è solo strategica per il Giubileo 2025 – ha concluso Gualtieri – ma rappresenta un’occasione concreta per migliorare l’accessibilità e la qualità della vita nei quartieri coinvolti. Roma merita un sistema di trasporti moderno, integrato e davvero al servizio dei cittadini”

