Nuova gara da 20 milioni di euro nelle metro: aumentano impianti e spese

Un mix di fattori che fa lievitare i costi. Atac ha pubblicato la nuova gara per la manutenzione di ascensori e scale mobili lungo le linee B e B1 della metropolitana, mettendo sul piatto 20,1 milioni di euro. Una cifra che segna un netto salto rispetto ai circa 10 milioni del precedente affidamento.

Dietro il raddoppio dell’importo ci sono ragioni precise. Innanzitutto, cambia la durata dell’appalto: dai tre anni precedenti si passa a quattro, con un’estensione anche del numero di impianti da gestire, saliti da 283 a 313 unità grazie all’ingresso di nuove installazioni.

A incidere è poi l’effetto inflazione, che negli ultimi anni ha colpito in modo significativo il costo dei materiali industriali, con aumenti stimati intorno al 25%. Un rincaro che pesa soprattutto sugli interventi straordinari, il cui valore è destinato a raddoppiare.

C’è poi il nodo della linea B1. Nei prossimi mesi, la quasi totalità degli impianti – circa 100 su 108 – dovrà affrontare la revisione generale obbligatoria prevista ogni quindici anni. Un passaggio tecnico indispensabile, ma oneroso, che da solo comporta una spesa aggiuntiva di circa 4 milioni di euro.

Il risultato è un incremento del costo medio mensile per impianto, che passa da 671 a 819 euro, con un aumento superiore al 20%.

Per evitare che eventuali oscillazioni del mercato possano rallentare o bloccare i lavori, il nuovo bando introduce meccanismi di aggiornamento dei prezzi legati agli indici Istat, oltre a un rafforzamento delle risorse destinate agli imprevisti, raddoppiate rispetto al passato.

Nel frattempo, proseguono gli interventi già avviati. Sulla tratta Termini-Laurentina è in corso la sostituzione di 55 impianti – tra scale mobili e ascensori – considerati ormai obsoleti e non più adeguati agli standard di sicurezza.

L’obiettivo è chiudere questa fase entro la fine dell’estate, per poi passare alla gestione ordinaria prevista dal nuovo appalto quadriennale.

Un piano che punta a garantire maggiore affidabilità e sicurezza, ma che evidenzia anche quanto sia complesso – e costoso – mantenere efficiente una delle infrastrutture più utilizzate della Capitale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.