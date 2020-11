Nuova illuminazione nel parcheggio dell’asilo nido di via Bruno De Finetti

Nel Municipio IX sono stati installati nuovi lampioni con tecnologia a led all’interno del parcheggio dell’asilo nido di via Bruno De Finetti (a Fonte Laurentina).

L’intervento, atteso da anni dai residenti della zona, è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Dipartimento Simu, Acea e Areti con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza all’intera area dell’istituto scolastico.

Uno degli ultimi interventi completati è stato quello in via Morselli (zona Magliana Vecchia) nei pressi dell’ospedale San Giovanni Battista, necessario per salvaguardare chi lavora e gli utenti del presidio ospedaliero.

Tra i più recenti, inoltre, quelli in via Pomigliano d’Arco nel VI Municipio, nell’area di via Recanati, via Tranfo, via Mechelli e via Folchi a San Basilio, nel IV Municipio, o in via Gavio Massimo, in via Laurenzi e in via Banduri ad Ostia Antica, nel Municipio X.