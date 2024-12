Nuova sede Risorse per Roma, Giunta assegna immobile

È stata approvata dalla Giunta capitolina l’assegnazione dell’immobile in via Benedetto Croce a Risorse per Roma, società in house di Roma Capitale nata nel 1995 e che si occupa di progettazione e supporto tecnico in ambito urbanistico, patrimoniale e lavori pubblici. Una concessione che permette alla società di lasciare la vecchia sede in Piazzale degli Archivi, di proprietà dell’INAIL.

Un passo importante, per l’Amministrazione Capitolina, nel percorso di riduzione della spesa pubblica e di razionalizzazione del Piano Sedi di Roma Capitale.

Il passaggio di Risorse per Roma alla sede di proprietà di Roma Capitale consente all’azienda di andare incontro a diverse esigenze logistiche, a beneficio dei lavoratori e delle lavoratrici, ma soprattutto di risparmiare notevolmente sul canone di locazione annuale, che verrà versato direttamente a Roma Capitale: rispetto al vecchio canone di 1,2 milioni di euro, il nuovo canone è di euro 679.773,60 e la società garantirà l’offerta di più servizi con le somme risparmiate, pari a circa 521 mila euro all’anno.

“Questa operazione non solo rende più efficiente la distribuzione dei nostri spazi, ma rappresenta anche un’opportunità di riduzione della spesa: meno sprechi e più servizi per i cittadini, questa è la strada che stiamo seguendo senza sosta – così Tobia Zevi, Assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative – ‘Risorse per Roma’è una realtà importante per vari Dipartimenti di Roma Capitale, cresciuta tantissimo negli ultimi anni e questa concessione permette di valorizzare al meglio l’azienda che ci supporta nel disegnare le grandi trasformazioni della nostra città“.

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.