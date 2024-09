Nuova stazione Pigneto, via ai lavori

Nuova fermata di interscambio nel quartiere Pigneto: Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da MI.COS, MACEG, GEMA e SALCEF hanno sottoscritto il verbale di consegna lavori, cui faranno seguito le attività preliminari e di cantierizzazione per la nuova opera.

“Questa è un’ottima notizia per la mobilità capitolina – dichiara l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – per l’importanza che la fermata Pigneto riveste dal punto di vista trasportistico per migliorare la mobilità di quel quadrante e proseguire nella cosiddetta rivoluzione del ferro.

A regime, infatti, la stazione consentirà lo scambio tra le ferrovie locali e la fermata della Metro C.Grazie all’avvio dei lavori, possiamo ora guardare con fiducia alla chiusura della prima fase a giugno 2026 con lo scambio tra FL1 e FL3 e la realizzazione di metà del tunnel di collegamento con la Metro C”.

“Dopo anni di attesa – aggiunge il Presidente del V Municipio, Mauro Caliste – finalmente registriamo un importante e concreto passo in avanti, che restituisce fiducia verso un’opera di fondamentale importanza per la città di Roma”.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙